Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -
SALON: İnegöl
HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Yasin Okumuş
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Caner Çiçekoğlu, Bahov, Mehmet Almaz, Nikola, Todor, Bertuğ Öndeş (Caner Dengin, Umut Özdemir, Ahmet Can Büyükgöz, Berkun Üstündağ, Abdulsamet Sineren, Ali Berkay Dağlar)
FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Hoag, Hasan Sıkar, Metin Toy, Hidalgo, Halil İbrahim Kurt, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, Caner Peşken, Arinze, Jozef, Emre Batur, İzzet Ünver, Vigrass)
SETLER: 22-25, 16-25, 25-19, 25-22, 12-15
SÜRE: 123 dakika (27, 21, 26, 30, 19 )
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, İnegöl Spor Salonu´nda ağırladığı Fenerbahçe HDI Sigorta´ya 3-2 mağlup oldu.
DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-12-13 18:51:00
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