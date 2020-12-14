Dere yatağına düştü, ekipler kurtarmak için seferber oldu



İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)BURSA´da kurumuş dere yatağına düşen telefonunu almak isterken 5 metre yükseklikten düşen ve bacağı kırılan Murat B. (35) polis, itfaiye, sağlık ve basın mensuplarının ortak çalışmasıyla yaklaşık 1 saatte kurtarıldı.

Olay, saat 7.00 sularında merkez Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi´nde meydana geldi. Sabah saatlerinde çalıştığı fabrikaya gitmek için evinden çıkan Murat B., Zafer Bulvarı´nda bulunan kurumuş dere yatağına telefonunu düşürdü. Telefonunu almak için yol kenarında bulunan demir korkulukları aşarak dere yatağına inmeye çalışan Murat B. dengesini kaybetti. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Murat B.´nın sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek, polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri seyyar merdivenle dere yatağına inerek bacağı kırılan Murat B.´ye ilk müdahalede bulundu. Sedyeye bağlanan Murat B., polis, itfaiye, sağlık ve olayı görüntülemek için giden basın mensuplarının ortak çalışmasıyla dere yatağından kurtarıldı.

Murat B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Murat B.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2020-12-14 09:33:29



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