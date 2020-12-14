Minibüsün çarptığı Emre, kurtarılamadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde minibüsün çarpmasıyla yaralanan Emre İkizler (24), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında İnegöl Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Ahmet D. (50) yönetimindeki 16 FCB 02 plakalı minibüs, iddiaya göre, yola çıkan Emre İkizler'e çarptı. Çarpma ile yere düşen genç ağır yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre İkizler, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Ahmet D. gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-12-14 10:04:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.