Minibüsün çarptığı Emre, kurtarılamadı (2)

KAZA ANI KAMERADA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ahmet D. (50) yönetimindeki minibüsün çarpmasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Emre İkizler'in (24) son anları, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yola çıkan Emre İkizler'e minibüsün çarptığı, yaklaşık 50 metre savrulduğu görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-12-14 11:03:11
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