Bursaspor, kupada Göztepe'ye konuk oluyor

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - TFF 1´inci Lig ekiplerinden Bursaspor, son haftalarda aldığı galibiyetlerle moral bulurken gözünü Ziraat Türkiye Kupası´na çevirdi. Yeşil beyazlı takım, kupada Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası 5´inci tur mücadelesinde Göztepe ile Bursaspor, İzmir´de kozlarını paylaşacak. Gürsel Aksel Stadyumu´nda yarın oynanacak zorlu randevu, saat 18.30´da başlayacak. İstanbul bölgesi hakemlerinden Emre Malok´un düdük çalacağı karşılaşmada, Malok´un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Oğuz Kaan Çalışır yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu.
KUPA SERÜVENLERİ
Ziraat Türkiye Kupası´na bu sezon 3´üncü turdan katılan Bursaspor, bir başka İzmir temsilcisi Karşıyaka´yı Bursa´da oynanan mücadelede, penaltılar sonucu eledi. Ardından yine Bursa´da bu kez 1922 Konyaspor ile karşılaşan yeşil-beyazlılar, maçtan 1-0´lık skorla ayrılarak üst tur biletini aldı. Kupaya 4´üncü turdan katılan Göztepe ise İzmir´de oynanan maçta Kırklarelispor´u 2-0 yenerek üst tura yükseldi.
BURSASPOR ÇIKIŞA GEÇTİ
Son haftalarda aldığı galibiyetlerle formda bir görüntü çizen Bursaspor´da moraller de yükseldi. Kupada 1922 Konyaspor´u elemesinin ardından çıktığı üst üste iki lig maçında önce Royal Hastanesi Bandırmaspor´u deplasmanda, son olarak da Yılport Samsunspor´u evinde mağlup eden Bursa ekibi, bu sezon ilk kez üst üste 3 maçından da galibiyetle ayrıldı. Bursaspor ligde, 20 puanla 8´inci sırada yer alıyor.
GÖZTEPE´NİN NAMAĞLUP SERİSİ SON BULDU
Süper Lig ekiplerinden Göztepe´nin ise namağlup serisi geçtiğimiz hafta sonu Rize deplasmanında sona erdi. Çaykur Rizespor´a 3-2 kaybeden İzmir temsilcisi, ligde 6 maç sonra yenilgi yüzü gördü. İzmir´deki son 3 lig maçında ise kaybetmeyen Göztepe, ligin de en az mağlup olan ekiplerinden biri konumunda. Geride kalan 12 haftada sadece iki kez kaybeden İzmir ekibi, topladığı 18 puan ile 5´inci sırada yer alıyor.
45´İNCİ RANDEVU
Bursaspor ve Göztepe bugüne kadar 44 maçta rakip oldu. Oldukça çekişmeli geçen rekabette; Bursaspor´un 14, Göztepe´nin ise 16 galibiyeti bulunuyor. Geride kalan 14 karşılaşmada ise taraflar birer puana razı oldu. Göztepe´nin ev sahipliğinde oynanan 22 maçta ev sahibi, 11 kez gülen taraf oldu. Bursaspor sadece 5 kez deplasmanda kazanırken, diğer 6 maç berabere sonuçlandı. İki takım arasındaki son iki maç da golsüz eşitlikle sona erdi.
BURSASPOR KUPADA BAŞARIYA AÇ
Bursaspor, kupada son yıllarda dilediği başarıya ulaşamadı. Geçtiğimiz sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor´a 5´inci turda iki maç sonunda, gol averajıyla elenen yeşil beyazlı takım, önceki sezon da 4´üncü turda kupaya veda etti. 2017-18 sezonunda son 16 turunda turnuvanın dışında kalan Bursaspor, 2016-17 sezonunda ise gruptan çıkamadı. Bursaspor, 2015-16 yılında da kupaya son 16 turunda veda etti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-12-14 12:09:42
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