Ticaret Borsası, covıi-19 hastalarına nefes oluyor

Bursa (iha) Bursa’da pozitif vak’aların görülmeye başladığı ilk günden bu yana yardım faaliyetlerini aralıksız sürdüren Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), özellikle sağlık ve hijyen malzemelerinin temini noktasında kurum ve kuruluşların yanında yer almaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde solunum yetmezliği çeken hastalar için kullanılmak üzere hayatî öneme sahip yüksek akımlı oksijen sistemi alan Bursa Ticaret Borsası, son dönemde vak’aların artması üzerine yeni bir yüksek akımlı oksijen cihazını daha Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kazandırdı.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, korona virüs salgınıyla top yekûn mücadele edilen böylesi zorlu bir dönemde Bursa Ticaret Borsası üyelerinin, ihtiyaç duyulan her konuda hem maddî, hem de manevî desteğini esirgemediğini söyledi.

Sağlık ordusunun salgının ilk gününden bu yana kendi sağlıklarını hiçe sayarak hastaları iyileştirmek için insan üstü bir çabayla mücadele ettiğine dikkat çeken Başkan Özer Matlı, “Pandeminin ülke genelinde pik yaptığı bu günlerde Bursa’mızda vaka sayılarında azalma olsa da yoğun bakımlarda yoğunluk hala devam ediyor. Geçtiğimiz aylar içinde hatırlanacağı gibi Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne solunum yetmezliği çeken hastalar için kullanılmak üzere hayati öneme sahip yüksek akımlı oksjien sistemi alarak bağışta bulunmuştuk. Artan vakalar nedeniyle özellikle solunum cihazlarına çok fazla ihtiyaç duyulması üzerine bir kez daha harekete geçtik ve üyelerimizin desteğiyle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemize bir tane daha yüksek akımlı oksijen sistemi kazandırdık. Bursa Ticaret Borsası Yönetimi olarak üyelerimizle birlikte hayata geçirdiğimiz projelerin yanı sıra sosyal sorumluluk anlamında da şehrimize destek olmaya çalışıyor ve Bursa’ya olan vefa borcumuzu ödüyoruz” diye konuştu.

Bu sürecin toplumun tüm kesimlerinin el ele vermesiyle dayanışma içinde atlatılabileceğini vurgulayan Başkan Özer Matlı, “Salgının başından bu yana yardım faaliyetlerimizi Bursa Valiliği ve ilgili kurumlar ile koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Bugüne kadar Bursa Ticaret Borsası olarak, pandemi sebebiyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve geçim sıkıntısı çeken hemşerilerimiz için erzak ve hijyen malzemesi temin ederken, İl Sağlık Müdürlüğü’ne ‘Covid19 Hızlı Test Kiti’ ve filyasyon aracı kiralama desteği konusunda maddi destek sağladık. Yine, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanemize yoğun bakım hastaları için ventilatör (solunum) makinesi, hasta başı monitörü ve organ nakillerinde kullanılmak üzere araç desteğinde bulunduk. İnşallah Bursa Ticaret Borsası olarak sosyal dayanışmanın en güzel örneğini sergileyerek bu sıkıntılı süreci de hep birlikte aşacağız” ifadelerini kullandı.

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