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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BREN STM, buhar teknolojili ekipmanlarda tasarruf sağlıyor

İHA

BREN STM, buhar teknolojili ekipmanlarda tasarruf sağlıyor

Bren İleri Teknoloji, Enerji Anonim Şirketi firması, Bren STM ürünü ile endüstride, özellikle buhar teknolojilerinde kullanılan kritik öneme sahip mekanik ekipmanları, suni zekâ tabanlı, kendi enerjisini üretebilen kablosuz sensörler ve endüstriyel nesnelerin interneti (IoT) teknolojisi ile takip ederek müşterilerine enerji, bakım ve zaman tasarrufu sağlıyor.
İşletmelerin doğalgaz ve kömür yakıt maliyetlerinde yüzde 515 arasında tasarruf sağlamayı hedefleyen bu yenilikçi teknoloji karbon salınımını ve ekipman kaynaklı arıza risklerini önemli ölçüde azaltabiliyor. Kritik öneme sahip mekanik ekipmanlara entegre ettikleri Bren STM Buhar Enerji Verimlilik Takip Sistemi ile müşterilerinin sistemlerinden gerçek zamanlı veri alarak sistem performans takibi, enerji kazanım ve kayıp miktarları, buhar kaçakları ve arıza durumları hakkında geliştirmiş oldukları yapay zeka tabanlı yazılımla anlık bilgilendirme sağladıklarını belirten Bren İleri Teknoloji Enerji A.Ş. CEO’su Çınar Laloğlu, Petrolgaz, demirçelik, ilaç, gıda, kağıt, ambalaj kimya, enerji, tekstil, otomotiv gibi birçok sektöre çözüm sunduklarını anlatarak, yenilikçi teknolojileri ile ölçeklenebilir bir pazarda yeni ürün segmentleri geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.
Bren STM’nin, Esnek Hibrit Nanojeneratör teknolojisi ile sensörlerin veri atması için gerekli enerjiyi üretebilen, atık ısı ve/veya titreşimleri elektrik enerjine çevirebilen nanojeneratör teknolojisi ‘’Flexible Hybrid Nanogenerator’’ için uluslararası patent sahibi olduğunun altını çizen Çınar Laloğlu, “Enerji üretim modülü için patent başvurusu yapılmış ve üretim süreçlerinde buhar teknolojilerini kullanan firmalara enerji verimliliği ve sistem takibi sağlayan yapay zeka tabanlı kendi enerjisini üretebilen kablosuz sensör teknolojisi için de Türk Patent Ensititüsü’nde patentimiz yayınlandı. Ulusal ve uluslararası programlarda gösterdiğimiz başarılarla yolumuza devam ediyoruz. Burs'amızın yanı sıra ayrıca Polonya’da Avrupa Birliği’nden aldığımız destekle kurduğumuz bir yurt dışı ofisimiz bulunmaktadır. Pandemiye rağmen büyümeye devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl Amerika, Rusya ve Avrupa pazarına ihracat hedeflerimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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