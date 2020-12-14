Bursa’da korona virüse yakalanan karantinadaki sağlıkçı babası Bülent Durmuş’a olan hasretini yaptığı konuşmayla dile getiren ve tüm Türkiye’yi ağlatan 5 yaşındaki küçük Ecem, babasının sağlığına kavuşmasıyla en büyük dileğini gerçekleştirdi. Baba kız 14 gün sonra birbirine kavuşup sarılırken, o anlarda da duygusal görüntüler ortaya çıktı.

Bursa’nin İznik ilçesinde korona virüse yakalanan sağlık çalışanı Bülent Durmuş’un karantinası bitti. Karantina zamanında babası ile merdivenlerde duygusal konuşma yaparak tüm Türkiye’yi ağlatan minik Ecem babasına kavuştu ve sıkı sıkı sarıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde filyasyon ekibinde görevli Bülent Durmuş virüse yakalanmış ve 14 gün evinin çatı katında yaşamıştı. Bülent Durmuş’un kızı 5 yaşındaki Ecem Durmuş ise babasına merdivenden seslenmiş "sana sımsıkı sarılmak istiyorum" demişti. O anlar ise Türkiye’nin gündemi girmiş, izleyenler duygu dolu anlar yaşamıştı.

Ecem babasına kavuştu

İznik Beyler Mahallesi Topkapı Mevkii’nde 14 gün sonra baba kızın kucaklaşması ve buluşmasında yeniden duygusal anlar yaşandı. Babasını özleyen Ecem, "dualarının kabul olmasıyla" iyileşen babasına sarıldı ve tüm Türkiye’ye baba kız mesaj verdiler.

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