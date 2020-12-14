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14 gün sonra sağlıkçı babasına sımsıkı sarılan Ecem ve babası konuştu...(2) 14 gün karantinada kalan sağlıkçı babasına kavuşan Ecem ve babası duygularını anlattı Türkiye'yi ağlatan Ecem: "Korona virüsü hiç sevmiyorum" Sağlıkçı Bülent Durmuş: "Biz ailemizden ayrı kalırken, insanların eğlence düzenlemesine anlam veremiyorum"

İHA

14 gün sonra sağlıkçı babasına sımsıkı sarılan Ecem ve babası konuştu...(2) 14 gün karantinada kalan sağlıkçı babasına kavuşan Ecem ve babası duygularını anlattı Türkiye'yi ağlatan Ecem: "Korona virüsü hiç sevmiyorum" Sağlıkçı Bülent Durmuş: "Biz ailemizden ayrı kalırken, insanların eğlence düzenlemesine anlam veremiyorum"

Bursa'da korona virüse yakalanan karantinadaki sağlıkçı babası Bülent Durmuş'a olan hasretini yaptığı konuşmayla dile getiren ve tüm Türkiye'yi ağlatan 5 yaşındaki küçük Ecem ve babası Bülent Durmuş, tedavi sürecinin bitmesiyle sımsıkı birbirlerine sarıldılar. Duygularını dile getiren Ecem, “Korona virüsü hiç sevmiyorum. İnsanları maske konusunda uyaracağım” derken, baba Bülent ise, “Biz ailemizden ayrı kalırken, insanların eğlence düzenlemesine anlam veremiyorum” dedi.
Bursa'da korona virüse yakalanan karantinadaki sağlıkçı babası Bülent Durmuş'a olan hasretini yaptığı konuşmayla dile getiren ve tüm Türkiye'yi ağlatan 5 yaşındaki küçük Ecem, babasının sağlığına kavuşmasıyla en büyük dileğini gerçekleştirdi. Baba kız 14 gün sonra birbirine kavuşup sarılırken, o anlarda da duygusal görüntüler ortaya çıktı.
Bursa'nın İznik ilçesinde korona virüse yakalanan sağlık çalışanı Bülent Durmuş'un karantinası bitti.
Karantina zamanında babası ile merdivenlerde duygusal konuşma yaparak tüm Türkiye'yi ağlatan minik Ecem babasına kavuştu ve sıkı sıkı sarıldı.
llçe Sağlık Müdürlüğü'nde filyasyon ekibinde görevli Bülent Durmuş virüse yakalanmış ve 14 gün evinin çatı katında yaşamıştı. Bülent Durmuş'un kızı 5 yaşındaki Ecem Durmuş ise babasına merdivenden seslenmiş "sana sımsıkı sarılmak istiyorum" demişti. O anlar ise Türkiye'nin gündemi girmiş, izleyenler duygu dolu anlar yaşamıştı.
Babasına 14 gün sonra kavuşan Ecem Durmuş, “Babama kavuştuğum için çok güzel ve iyi hissediyorum. Babamı çok özledim. Kendimi babam karantinadayken kötü hissettim çünkü babamı özledim. Babamla ayrı kaldık ama konuşabiliyordum. Bazen babamın bacağına sarılıyordum. Babamdan ayrıyken ağlamadım. Çünkü babam hasta olmuştu. Korona virüsü hiç sevmiyorum. Gerçekten insanlara söyleyeceğim. İnsanlara maskeyi taksınlar diyeceğim. İnsanlar maskeyi takarsa bu virüs birkaç gün sonra biter. Bazı insanları seviyorum çünkü maskelerini takıyorlar. Ama takmayan insanları uyarıyorum. Babamı çok seviyorum. O yüzden insanları uyarmaya devam edeceğim. Hatta 100 kere bin kere uyaracağım. Babamla şimdi sarılacağım. Bütün günü babamla sarılarak geçireceğim” dedi.
Bülent Durmuş ise, “Ecem’le sürekli merdivenden görüşüyorduk. Ben o videoyu da Ecem’in pratik zekası ile beni aşağı indirmek için çabasını göstermek istedi. Bende videoyu sosyal medyaya attım. İnsanlardan güzel geri dönüşler aldım. Çok şükür sıkıntı yaşamadan koronayı atlattım. Hastalığımda ciddi belirtiler olmadı. Ama en büyük sıkıntı psikolojik olarak yaşadığım sıkıntıydı. Gerçekten korona başladğından beri insanların evine gidip karantina sürecinde sürekli bulundum. İnsanlar sevdiklerinden ayrı kaldım. Çok büyük yıkıcı bir etkisi var” diye konuştu.
Kızından çok uzun süre ayrı kaldığını da dile getiren Durmuş, “Aynı evinde onun kokusunu alamamak ona dokunamamak çok yıpratıcı bir şey. Bu süreci atlatacağız ama lütfen insanlar dikkat etsin. Bir çok insan hayatını kaybetti. Sevdiklerinden ayrı kalıyorlar, biraz daha duyarlı olalım. Maske sosyal mesafeye dikkat edelim. Biraz fedakarlık yapmamız gerekecektir. Amacımız biraz farkındalık oluşturmaktı. Ama şöyle söyleyeyim sağlıkçı olmanın dezavantajları var. Çünkü sürecin nereye gideceğini az çok tahmin edebiliyoruz. Beklerken acaba nasıl rahatsızlık yaşayacağım diye bunların hesabını yapıyordum. Sevdiklerimden ayrı kalmakta psikolojik olarak yıpratıcı bir şey. Çok şükür güzel atlattım” ifadelerini kullandı.
Uzun süredir ailesi görüşemediğinin de altını çizen Durmuş, “Onlardan uzaktayım ve sürekli korku içindeyim. Onlara bir şey olmasını istemiyorum. Bunu yaparken insanların umursamadan düğünler, eğlenceler yapması bir arada gezmesi çok üzücü bir durum. Onlar bunu yaparken biz ailelerimizden uzak kalıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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