Endonezya Bursa ile iş birliği peşinde

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Endonezya’nın İstanbul Başkonsolosu Imam As’ari’yi ağırladı. Görüşmede, Bursa’nın tarihî ve kültürel, ekonomik değerleri ile muhtemel iş birliği imkânları gündeme geldi.

Ziyarete, İstanbul Başkonsolosluğu Ekonomi Birimi Sorumlusu Iwan Wijawa Mulyatno da katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Endonezya ile Türkiye’nin dost iki ülke olduğunu belirterek, iş birliği imkânlarının geliştirilmesinden memnuniyet duyacaklarını belirtti. Bursa’nın Osmanlı’nın ilk başkenti olduğunu ve bünyesinde sayısız zenginlikleri barındırdığını söyleyen Başkan Aktaş, “Tarihi ve kültürel ziynetlerimiz zaten biliniyor. Otomotiv ve tekstilde de haklı bir konuma sahibiz. Bunun yanında, tarım konusunda da Türkiye’nin en dikkat çeken illerinden biriyiz. İncirde, şeftalide, kestanede, deveci armudunda dünya pazarlarına hükmediyoruz. Tüm bu artı değerleri, dost ülke Endonezya ile de paylaşmaya hazırız” dedi.

Endonezya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Imam As’ari ise Bursa’yı iyi tanıdıklarını ve her yıl azımsanmayacak sayıda Endonezyalının ziyaret için Bursa’yı tercih ettiğini ifade etti. Şehrin sanayideki konumunun TOGG otomobil fabrikasının Gemlik’e yapılmasıyla daha da güçlendiğini belirten As’ari, “Bursa ile her alanda işbirliğini geliştirmeyi arzuluyoruz. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi nezdinde Başkan Aktaş’a nezaket ziyaretinde bulunduk. Umarım her iki taraf olarak da işbirliğinde hedeflediğimiz noktaya ulaşırız” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında Jakarta’da düzenlenen turizm fuarına katılım göstermişti. 2017 yılında organize edilen ‘Harika Endonezya’ programı ise Bursa’da gerçekleştirilmişti.

