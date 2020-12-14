TOFAŞ'ın Dijon maçına koronavirüs ertelemesi

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Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - TOFAŞ'ın 16 Aralık Çarşamba günü JDA Dijon ile Fransa'da oynaması gereken FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 4'üncü hafta karşılaşması, temsilcimizde tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle 12 Ocak 2021'e ertelendi.

TOFAŞ'ın 2020-2021 FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 4'üncü haftasında Fransa'da oynayacağı karşılaşma öncesinde; A takım sporcuları, teknik ekip ve kulüp personeli, dün rutin Kovid-19 PCR tarama testinden geçti.

Testler sonucunda TOFAŞ'ta tespit edilen pozitif vakalar nedeniyle 16 Aralık Çarşamba günü deplasmanda oynanması planlanan JDA Dijon maçı, Şampiyonlar Ligi'nin Basketbola Dönüş Protokolleri gereği ertelendi. Karşılaşmanın yeni tarihi organizasyon tarafından 12 Ocak 2021 olarak açıklandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-12-14 15:14:01



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