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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılmaz: “Sokak hayvanlarına sahip çıkıyoruz”

İHA

Yılmaz: “Sokak hayvanlarına sahip çıkıyoruz”

Yıldırım Belediyesi, sokak hayvanlarının aşılanması, kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi doğrultusunda can dostlarına destek olmayı sürdürüyor.
Belediye Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezi’nde geride kalan 1 yılda 6 bin 567 hayvanın tedavi edilmesi sağlanırken, 493 hayvan da sahiplendirilerek yeni yuvalarında rahat yaşama kavuşturuldu. Sokaklardan 3 bin 451 sahipsiz hayvan toplanırken, tedavi ve kuduz aşısı uygulaması yapılarak olası olumsuz durumlarında önüne geçildi. Merkezde kontrolleri yapılan sahipsiz sokak hayvanları, uzman veterinerler tarafından muayene edildikten sonra iç, dış ve antiparaziter tedavi ile kuduz aşıları yapılarak 546 kısırlaştırma işlemi de uygulandı.
Doğadaki tüm canlıların aynı ölçüde yaşama hakkına sahip olduklarını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bir yandan şehrin doğasını korurken diğer yandan da şehirde yaşayan canlılara sahip çıkılması gerektiği bilinciyle hareket etmeye devam ediyoruz. Özellikle şu soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarının beslenmesi ve korunmasına ayrı bir önem veriyoruz. Bir tek canlının bile olumsuz hava koşullarından ve çeşitli nedenlerden zarar görmesini engellemek için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Bizim toplum olarak en önemli hasletlerimizden birisi merhamet duygusudur. Bu da sadece insanlarla sınırlı değil, tüm canlıları kapsayan bir merhamet anlayışıdır. Dün olduğu gibi bugün de bu duygularımızı yaşatmaya devam ediyoruz. Birlik ve beraberliğin, paylaşma ve dayanışmanın şehri Yıldırım’da insanlarımızın birbirine gösterdiği sıcak duyguları, şehrimizin ayrılmaz parçaları olan sokak canlılarına da göstereceğine eminim” ifadelerini kullandı.

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