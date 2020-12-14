Bursalılara yağmur ve fırtına ikazı

Bursa'da yarın sağanak yağmur ve fırtına bekleniyor.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 15.12.2020 Salı günü Marmara'nın güney ve doğusunda beklenen sağanak yağışların kuvvetli (2150 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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