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Meteoroloji'den Bursa'ya uyarı

İHA

Meteoroloji'den Bursa'ya uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar Bursa genelinde sürmesinin beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yarın sabah saat 06.00'dan 21.00'a kadar kuvvetli (2150 Kg/m2)sağanak yağış olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" uyarısı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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