Alkollü sürücü önce inkar etti sonra 187 promil üfledi Şoför koltuğundan indirildi, aracı arkadaşının kullandığını söyledi Alkollü yakalanan sürücü aracı çekilirken araçtaki içki şişelerini almayı unutmadı

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Polis ekipleri tarafından şoför koltuğundan indirilen Turgay K. aracı arkadaşının kullandığını iddia etti. Araçta bulunan 3 kişiye toplamda 11 bin 844 lira cezai işlem uygulandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde çok sayıda kontrol noktası oluşturdu. Yıldırım ilçesi Ankara yolu caddesi, Duaçınarı mevkiinde denetleme yapan ekipler, 16 BA 388 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak otomobil sürücüsü ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Bunun üzerine takviye kuvvet isteyen ekipler şüphelilerin peşine düştü. Yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacanın ardından Kasım Önadım Bulvarı’nda durdurdu. Ekipler, araçtakilerden izin belgelerini istedi. Sürücü Turgay K. ile yanında bulunan Sinan K. ve Erdal Z., geçerli bir izin belgesi gösteremedi. Sürücü koltuğundan indirilen Turgay K., polisin alkol kontrolü yapmak istemesi üzerine aracı arkadaşı Erdal Z.'nin kullandığını öne sürdü. Ancak olay yerinde bulunan polisin 'seni direksiyondan ben indirdim' demesi üzerine gerçeği itiraf eden Turgay K. alkolmetreyi üflemeyi kabul etti. Yapılan kontrolde sürücünün 187 promil alkollü olduğu belirlendi. Turgay K.’ye alkollü araç kullandığı için 1228 lira ve polisin ‘dur’ ihtarına uymadığı için 166 lira olmak üzere toplam 1394 lira para cezası uygulandı. Ayrıca araçta bulunan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer liradan toplam 9 bin 450 lira ceza kesildi. Yakalanan araç çekici yardımıyla otoparka çekilirken, Turgay K.'nin araçtan alkol şişelerini alması dikkat çekti.

Kendisini görüntüleyen gazetecilerin neden kaçtınız sorusu üzerine öfkelenen Sinan K. "Arkadaşımın alkolü vardı, o yüzden kaçtık. Kısıtlamayı ihlal eden bir sürü insan var. Memlekette o kadar gezen var, bizi değil onları yakalayın. Ben kimseden kaçmadım. Kimsenin hayatını tehlikeye atmadım. Gidin hırsızları çekin. Onları medyaya verin. Ben namussuz değilim. Bizim peşimize düşmeyin. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Alkollü değilim, kendimdeyim. Benim kafam yerinde" diyerek tepki gösterdi.

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