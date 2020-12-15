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Heyecandan ağzı kuruyan hırsız süs havuzundan su içti, sonra çaldı Pideciye giren hırsız yaptığı hareketle herkesi şaşkına çevirdi İş yerindeki süs havuzundan su içti, kasayı soyup camdan atladı

İHA

Heyecandan ağzı kuruyan hırsız süs havuzundan su içti, sonra çaldı Pideciye giren hırsız yaptığı hareketle herkesi şaşkına çevirdi İş yerindeki süs havuzundan su içti, kasayı soyup camdan atladı

Bursa’da pideci dükkanına giren hırsız iş yerinde bulunan süs havuzuna akan suyu içtikten sonra kasadaki paralar, elektronik eşyalar ve sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Olay, şehir merkezindeki bir pide salonunda meydana geldi. Mekân sahibi İlkay Y., sabah iş yerine geldiğinde kapısının açık olduğu gördü. Kasaya giden İlkay Y. kasada bulunan sadaka kutusu, 1300 lira ile cep telefonlarını ve notebooku bulamayınca polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin lokantanın kapalı olduğu saatte içeriği girip akvaryuma akan suyu içtikten sonra sadaka kutusu, kasadaki para, notebook ve cep telefonlarını çaldığını tespit etti. Polis ekipleri, görüntülerden eşkâli belirlenen hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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