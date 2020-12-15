Bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Bursa’da kamyonetin arkasına tutunarak bisikletle yolculuk yapan gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Tehlikeli yolculuk BursaAnkara yolunda kaydedildi. Bursa’da iki bisikletli genç, trafikte seyir halindeki bir kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk etti. O anlar başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Gençlerin ölümü göze alarak yaptıkları yolculuk muhtemel bir kazaya davetiye çıkarmadan son buldu.

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