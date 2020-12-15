Karpal tünel sendromuna karşı 'Omega 3'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karpal tünel sendromuna karşı 'Omega 3'

İHA

Karpal tünel sendromuna karşı 'Omega 3'

Nöroloji Uzmanı Dr. Duygu Aygün, geceleri hastayı uykudan uyandıran karpal tünel sendromunun (KTS) Omega 3 yağ asidi yönünden zengin gıdalarla önlenebileceğini söyledi.
KTS'nin, kol sinirinin el bileğinde adını aldığı karpal tünelden geçerken çevre kılıf tarafından sıkışmasıyla ortaya çıktığını belirten uzmanlar, sendromun, sinir sıkışmaları içinde en sık görülen rahatsızlık olduğunu söyledi. Uzmanlar, KTS'nin daha çok kadınlarda ve 4060 yaş arasında sık görüldüğüne dikkat çekerken, ellerini aktif kullananlarda daha erken yaşlarda da görülebileceğini belirtti. KTS ile ilgili bilgi veren Medicana Bursa Hastanesi'nde Nöroloji Uzmanı Dr. Duygu Aygün, sendromun başlangıç döneminde el bileğinde, başparmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının yarısında uyuşma, karıncalanma ve ağrı görüldüğünü ifade etti. Uzm. Dr. Duygu Aygün, "Ağrı ve uyuşukluk hissi genellikle geceleri hastayı uykudan uyandıracak düzeyde olabilir ve belirtiler hasta ellerini salladığında, bileğini hareket ettirdiğinde azalır. Bu yüzden hastaların ağrı ve uyuşuklukla geceleri uyanıp, ellerini sallaması hastalığın karakteristik bir işaretidir. İlerlemiş vakalarda başparmak tabanı etrafındaki kaslarda erime ve buna bağlı başparmakta güçsüzlük ortaya çıkar. Hastalar ellerindeki eşyaları düşürdüklerini bazen de his kaybından parmaklarını yaktıklarını veya kestiklerini fark etmediklerini ifade ederler" dedi.
KTS'nin genellikle aynı işi uzun süre yapanlarda görülebildiğinden meslek hastalığı kabul edildiğini ifade eden Uzm. D. Aygün, "Sürekli el bileğinin bükülü kaldığı durumlarda veya el bileğine sürekli yük binen işlerde çalışanlarda daha sık görülür. KTS ayrıca şeker hastalığı, aşırı şişmanlık, gut gibi diğer başka problemlerin etkisiyle de ortaya çıkabilir. Gebelik döneminde vücut sıvılarının artması, karpal tünel içinde basınç artışına, bu da geçici olarak karpal tünel sendromu belirtilerinin oluşmasına yol açabilir. Hastanın şikâyetleri ve muayene bulguları genellikle teşhis için yeterlidir. Ancak kesin tanı için sinir ileti incelemesi olan EMG tetkiki de mutlaka yapılmalıdır. Karpal tünel sendromu için risk altında olan kişiler, hastalığın oluşmasını önlemek için koruyucu olarak bileğine dairesel egzersizler yapmalı ve günlük yaşantılarında son derece dikkatli davranmalıdır. Hastalar bileklerini belli aralıklarda dinlendirmeli, bileklerine binen yükü azaltmalıdır. Dengeli ve düzenli beslenilmeli, Omega 3 yağ asidi yönünden zengin gıdalar tüketilmelidir" diye konuştu.
Birkaç ay süresince geçmeyen ve koruyucu önlemlere rağmen devam eden karpal tünel sendromlarında ameliyat gerekebileceğini belirten Uzm. Dr. Duygu Aygün, "Karpal tünel ameliyatı sinirlere baskı yapan bağ dokunun kesilmesine dayanan bir operasyondur. Hasta birkaç gün ile birkaç aya varan süre zarfında eski sağlığına kavuşur. Bazı çok ağır ve geç kalınmış olgularda ameliyattan sonra şikâyetler azalmakla beraber tam olarak ortadan kalkmayabilir. Hastanın sigara içmesi, yeterince beslenmemesi, ileri yaşta olması gibi faktörler cerrahî tedaviden alınacak sonucu olumsuz olarak etkiler" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kısıtlamayı ihlal eden gençlerin 'bisiklet şarjı bitti' iddiası doğru çıkmadı
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal eden gençlerin 'bisiklet şarjı ...
Bursa'da maskesiz kadın önce polise saldırdı, ardından çığlık atarak kaçmaya başladı
YEREL HABERLER Bursa'da maskesiz kadın önce polise saldırdı, ...
Komşunun köpeğinin saldırdığı Gamze, tedaviye alındı
YEREL HABERLER Komşunun köpeğinin saldırdığı Gamze, tedaviye alındı
Bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu
YEREL HABERLER Bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Bursa'daki yangın mağduru AVM sakinleri destek bekliyor AVM'nin sigortası bitti, bir hafta sonra yangın çıktı, yüzbinlerce liralık masrafı ödeyemeyen esnaf zor durumda
YEREL HABERLER Bursa'daki yangın mağduru AVM sakinleri destek ...
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Heyecandan ağzı kuruyan hırsız süs havuzundan su içti, sonra çaldı Pideciye giren hırsız yaptığı hareketle herkesi şaşkına çevirdi İş yerindeki süs havuzundan su içti, kasayı soyup camdan atladı
YEREL HABERLER Heyecandan ağzı kuruyan hırsız süs havuzundan su ...
Kamerayı görünce çil yavrusu gibi dağıldılar Hem yasağı deldiler, hem de sigara içtiler
YEREL HABERLER Kamerayı görünce çil yavrusu gibi dağıldılar Hem ...
(Özel) Tarihî kılıçlar Bursalı ustanın elinde ilk günkü ihtişamına kavuşuyor TSK’nın kılıçlarını Bursalı usta restore ediyor
YEREL HABERLER (Özel) Tarihî kılıçlar Bursalı ustanın elinde ilk ...
Alkollü sürücü önce inkar etti sonra 187 promil üfledi Şoför koltuğundan indirildi, aracı arkadaşının kullandığını söyledi Alkollü yakalanan sürücü aracı çekilirken araçtaki içki şişelerini almayı unutmadı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü önce inkar etti sonra 187 promil ...
Kovalamaca sonucu yakalanan otomobil sürücüsü 1.86 promil alkollü çıktı
YEREL HABERLER Kovalamaca sonucu yakalanan otomobil sürücüsü 1.86 ...
Bursa'da metruk ev yandı: 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da metruk ev yandı: 1 kişi yaralandı
Bursa'da, metruk binada çıkan yangında bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da, metruk binada çıkan yangında bir kişi ...
SMA hastası Didem için zaman daralıyor SMA hastası Didem’in hayata tutunabilmesi için gen tedavisi olması gerekiyor
YEREL HABERLER SMA hastası Didem için zaman daralıyor SMA hastası ...
Meteoroloji'den Bursa'ya uyarı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Bursa'ya uyarı
Bursalılara yağmur ve fırtına ikazı
YEREL HABERLER Bursalılara yağmur ve fırtına ikazı
Üçüncü kattan birinci katta düştü
YEREL HABERLER Üçüncü kattan birinci katta düştü
Kısıtlamayı ihlal edip, otomobille polisten kaçtılar: 3 gözaltı, 1 şüpheli aranıyor
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal edip, otomobille polisten kaçtılar: ...
Yılmaz: “Sokak hayvanlarına sahip çıkıyoruz”
YEREL HABERLER Yılmaz: “Sokak hayvanlarına sahip çıkıyoruz”
Bursa’da kovalamaca sonucu yakalanan araçtan uyuşturucu kullanma aparatı çıktı
YEREL HABERLER Bursa’da kovalamaca sonucu yakalanan araçtan ...
81 metruk bina yıkıldı Metruk bina yıkım rekoru Osmangazi’nin
YEREL HABERLER 81 metruk bina yıkıldı Metruk bina yıkım rekoru ...
TOFAŞ'ın Dijon maçına koronavirüs ertelemesi
YEREL HABERLER TOFAŞ'ın Dijon maçına koronavirüs ertelemesi
Nilüfer Belediyesi’nden yeni bir çevrim içi eğitim
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi’nden yeni bir çevrim içi eğitim
14 gün karantinada kalan sağlıkçı babasına kavuşan Ecem ve babası soluğu çocuk parkında aldı Ecem ve babasının mutluluğu kameralara yansıdı
YEREL HABERLER 14 gün karantinada kalan sağlıkçı babasına kavuşan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X