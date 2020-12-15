Kısıtlama öncesi ekmek almaya gitti, aracındaki, içinde 3 bin lira olan çantası çalındı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala fırına ekmek almaya giden Fatih B.'nin (50) kamyonetinden, içinde 3 bin lira, senet ve çeklerin bulunduğu çantası çalındı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi, Mahmut Esatbey Caddesi´nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala caddeye kamyonetini park eden Fatih B., kapıları kilitlemeden fırına ekmek almaya gitti. Fatih B., 5 dakika sonra geri döndüğünde kamyonetteki çantasının çalındığını fark etti. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu.
`5 DAKİKA İÇİNDE ÇALDILAR´
Çantasında 3 bin lira ile çek ve senetlerinin bulunduğunu kaydeden Fatih B., "Aracımı park ettim, fırına gidip ekmek alıp döndüm 5 dakika sonra. Geldiğimde çantamı çalmışlardı. Çantamın içerisinde pasaport, para, çek, senet, cüzdan gibi birçok kişisel ve değerli eşyam vardı. Günlük yaşamımızda kullandığımız ne varsa hepsi gitti. 3 bin lira nakit para ve hatırı sayılır çek ve senetlerim vardı. Ümidim hırsızların bir an önce yakalanması" dedi.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-12-15 11:28:21
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