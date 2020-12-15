Bursa'da eğlenceli motosiklet yolculuğu sürünerek son buldu

'Sizce kim bu bebek?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da müzik eşliğinde trafikte seyir eden motosiklet sürücüsü yağışta kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosikletten düşerek metrelerce sürüklendi.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müzik eşliğinde motosikletiyle yolculuk yapan motosiklet sürücüsü, kayganlaşan yolda motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Motosikletten düşen sürücüsü ve motosiklet metrelerce sürüklendikten sonra durabildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların yardımıyla ayağa kalkan sürücü, motosikletine binerek yeniden yoluna devam etti. O anlar kask kamerasına anbean yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.