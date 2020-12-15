Bursa'da bir doktor daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

'Sizce kim bu bebek?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da işyeri hekimi olarak çalışan Dr. Cumhur Toker Covid19 sebebiyle hayatını kaybetti.

Bursa Tabip Odası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Bursa'da işyeri hekimi olan Dr. Cumhur Toker'in Covid19 sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Türk Tabipler Birliği de yaptığı paylaşımla ailesine ve sağlık camiasına başsağlığı diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.