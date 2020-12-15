Bursa'da iş yeri hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti

'Sizce kim bu bebek?'

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Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSA´da koronavirüs tedavisi gören iş yeri hekimi Cumhur Toker (82), yaşamını yitirdi.

Bursa´da Covid-19 teşhisinin ardından, özel hastanede bir süredir tedavi gören iş yeri hekimi Dr. Cumhur Toker, dün hayatını kaybetti. Bursa Tabip Odası´ndan yapılan açıklamada, "Bursa´da iş yeri hekimi olarak görev yapan üyemiz Dr. Cumhur Toker´i Covid-19 nedeniyle kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" denildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-12-15 13:20:31



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