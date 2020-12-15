‘Fen işleri yılı’nda hizmet yağmuru

Yıldırım Belediyesi, “fen işleri yılı” ilân ettiği 2020 yılında ilçeye değer katacak birçok projeyi hayata geçirdi.

Rutin belediyecilik çalışmalarının yanında şehre artı değer katacak, ilçe sâkinlerinin refahını artıracak projelerin ön hazırlığını yapan Yıldırım Belediyesi, fen işleri yılı ilân ettiği 2020’de ilçeyi hizmet yağmuruna tuttu. Yıldırım Belediyesi, bünyesindeki Asfalt Üretim Tesisi ve Beton, Parke ve Bordür Üretim Tesisi ile sağladığı tasarrufu Yıldırım’a hizmet olarak yansıttı. Yama ve kaplama çalışmalarıyla eskiyen ve yıpranan asfaltın yerine yeni asfalt uygulaması gerçekleştirerek yollarda kalite standartlarını yükselten Yıldırım Belediyesi, bu doğrultuda ulaşım güvenliğini sağlamış oldu. Asfaltın yanı sıra parke ve bordür uygulamaları ile kaldırım çalışmaları da gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, yaya ulaşımında da güvenliği sağlarken görme engelli vatandaşlar için uygulanan kaldırım taşlarıyla da kendilerine destek oldu. Bu kapsamda 2020 yılında ilçede asfalt yama ve kaplama miktarı 61 bin 958 tona ulaşırken, aynı dönemde Yıldırım’ın cadde ve sokaklarında uygulanan parke alanı 26 bin metrekare, bordür ise 24 bin metre oldu.

İlçenin ulaşım yoğunluğunu önemli ölçüde rahatlatacak çalışmalara imza atan Yıldırım Belediyesi, Yunus Emre Bulvarı’nı Özdilek Caddesi’ne bağlayacak 35 metrelik yolun açılması için kamulaştırılan binaların yıkımını gerçekleştirdi. Değirmenlikızık ve Maltepe mahalleleri arasında yaya ve araç ulaşımında kullanılan, bölge sakinlerine çamur ve toz ile yaşama zorluğu oluşturan tali yolda yapılan asfalt ve tretuvar çalışmalarıyla 20 yıllık mesele halledildi. Yapılan kamulaştırma ile özel mülkiyet statüsünden çıkan tâli yol noktası, yapılan asfalt ve kaldırım çalışmasıyla hem modern bir görünüme kavuştu, hem de mahalleleri bağlayan ulaşım aksı olarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Değirmenlikızık Mahallesi’ndeki Yıldırım, Burgu ve Derya Sokak’ın kesişiminde bulunan ve kamulaştırma işlemi tamamlanan binanın yıkımı gerçekleştirilerek bölgeye yeni ulaşım aksı kazandırıldı. Millet Mahallesi’ndeki 6. Emel Sokak’ta bulunan ve kamulaştırma işlemi tamamlanan binada yıkım çalışması gerçekleştirilerek bölgeye yeni yol güzergahı kazandırılmış oldu. Yine Yakın Çevre Yolu’nda zaman zaman trafik yoğunluğuna neden olan VakıfÇınarönü Kavşağı’nda yapılan çalışma ile mahalle aralarından gelen yolların ana artere bağlantı noktaları düzenlenerek ulaşıma nefes aldırıldı.

Kaçak yapı ile kararlı mücadele

Yeni imar planı düzenlemeleri ile ilçede kentsel dönüşümün önünü açan, Mevlana Mahallesi’nde Türkiye’ye örnek bir kentsel dönüşüm projesinin çalışmalarına başlayan Yıldırım Belediyesi, şehrin yarınlarına karşı tehdit unsuru oluşturmaması adına kaçak yapı ile kararlı mücadelesini geride kalan yıl içerisinde de sürdürdü. Bu doğrultuda kaçak yapılaşmaya kesinlikle taviz vermeyen Yıldırım Belediyesi, yıl içerisinde 132 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi. Güvenli ve daha yaşanabilir bir Yıldırım oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, yine yıl içerisinde metruk binaları yıkarak güvenlik riskinin önüne geçti. Yıldırım’da metruk halde bulunan ve ilçe sakinlerinin can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terk edilmiş yapılar, gelen talepler doğrultusunda tek tek tespit edilerek, hukuki girişimler neticesinde yıkımı gerçekleştirildi. Yıldırım Belediyesi ekipleri bu kapsamda atıl durumda bırakıldığı için çökme riski oluşturan, madde bağımlıların yuvası haline gelen ve güvenlik eksikliği nedeniyle yangına sebebiyet vererek can ve mal güvenliğini tehdit eden 118 metruk yapıyı da yıkarak risklerin önüne geçti. 2018 yılında Mollaarap Mahallesi’nde yaşanan toprak kayması riski nedeniyle vatandaşların tahliye edildiği binalardan, Yıldırım Belediyesi tarafından kamulaştırılması tamamlanan yapıların yıkımı da gerçekleştirildi. Bu doğrultuda Mollaarap Mahallesi’ndeki Naci Kurtul Sokak’ta bulunan ve kamulaştırma işlemi tamamlanan binanın yıkım çalışması tamamlanırken vatandaşların rızası doğrultusunda kamulaştırma işlemlerinin sonuçlanmasının ardından tahliye edilen binaların yıkımına devam edilecek.

Değer katan projeler

2020 yılı içerisinde fiziki projeleri de neticelendiren Yıldırım Belediyesi, Türk kültürünün yüzyıllar öncesine dayanan âşıklık geleneğini Âşıklar Otağı ve Kültür Merkezi’nde yaşatacak. 7 gün 24 saat boyunca hizmet verecek olan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane’de 288 kişilik kütüphane alanının yanı sıra, 100 kişilik seminer salonu, bilgisayar eğitim laboratuvarı, toplantı odası, kafeterya ve dinlenme alanları bulunuyor. Toplam 47 bin 990 metrekare alan üzerinde hayata geçirilen Balaban Mesire Alanı, piknik alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, kır kahvesi ve kır lokantası ile insanların yeşille kucaklaşmasına olanak tanıyacak. İlçeye değer katacak projelerden biri olan İsabey Kültür Merkezi, 370 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 554 metrekarelik bir alanda hayata geçirildi. İçerisinde muhtarlık binası, çocuk kütüphanesi, seminer salonu, butik sınıfı ve bahçesi ile haftanın 7 günü açık olan mekân, çocukların, gençlerin, annelerin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlıyor. Kurumlar arası iş birliği ile birçok sosyal içerikli projeye imza atan Yıldırım Belediyesi, yapımı tamamlanan ve hayata geçmek için gün sayan Yıldırım İstihdam Kompleksi’nde, hem iş sahibi olmak isteyenlere hem de çalışan arayan tekstil sektörü temsilcilerine destek sağlayacak. Mevlana Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Aile Sağlık Merkezi, bölgede yaşayan vatandaşlara önemli imkânlar sağlayacak.

Yıldırım Belediyesi, Osmanlı Dönemi’nin önemli alimlerinden ve Fatih Sultan Mehmet Han’ın hocalarından Bursalı fıkıh alimi Mollayegan’ın adını taşıyan Molla Yegan Medresesi’ni tarihi dokusunu koruyarak 2 bin 407 metrekare inşaat alanında Çocuk Aktivite Merkezi temasıyla yeniden canlandırmaya hazırlanıyor. 10 bin 333 metrekarelik inşaat alanında yapımına başlanan Millet Kapalı Pazar Yeri tamamlandığında, tesiste 238 pazar tezgahı ve 105 araçlık otopark yer alacak. Kapalı pazar alanı olarak hizmet verecek çok amaçlı kullanıma sahip modern tesis, pazarın kurulmadığı günlerde ise otopark olarak önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Akdemir ve Derebaşı sokaklardaki işletmelerin düzensizliğini ve çevre sakinlerinin tepkisine yol açan olumsuzluklar nedeniyle harekete geçen Yıldırım Belediyesi’nin, bölgenin kent estetiğine uyumlu hale gelmesi ve modern bir görünüm kazanması için başlattığı çalışmalar devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmaların neticesinde Akdemir ve Derebaşı sokaklar yeni bir çehreye kavuşacak, işletmeler daha nitelikli hizmet verirken, ilçe sakinleri de yürüme alanlarından daha işlevsel bir şekilde faydalanabilecek.

Spor alanları yenilendi

Yıldırım Belediyesi, uzun bir süredir işlevsiz hale gelen Fidyekızık Spor Tesisi’ni ayağa kaldırdı. Yıldırım'da bulunan amatör spor kulüpleri için önemli bir eksikliği giderecek olan Fidyekızık Spor Tesisleri’nde futbol sahası zemin serim uygulamaları gerçekleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından daha modern bir görünüme kavuşan tesis, futbol sahası, tribün, hakem odaları, sağlık ekibi odası ve takımlar için soyunma odaları ile yenilenen yüzüyle hizmet verecek. Yıldırım Belediyesi, uzun bir süredir artık işlevini yitirmiş halde olan Beyazıt Mahallesi’ndeki halı sahada kale direklerini değiştirdi, deformeden dolayı kullanılamayacak hale gelen eski zemin ise yenisiyle değiştirildi. Halı zemininden elektrik tesisatına kadar yenileme çalışması gerçekleşen saha modern yüzüyle bölge halkına hizmet veriyor.

Park sayısı artıyor

Yavuzselim Mahallesi’ne değer katan yatırımlardan olarak yapımı tamamlanan Yavuzselim Parkı, 2 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere toplam 3 bin 920 metrekarelik bir alana sahip. İçerisinde çocuk oyun alanları, spor alanları, yürüme yolu ve donatı elemanları bulunan parkta güvenlik de 10 adet güvenlik kamerası ile sağlanıyor. Mevlana Mahallesi’nde, Yıldırım Belediyesi’nin kentsel dönüşüm projelerinden olan Hümahatun ve Hafsahatun Evleri’nin bulunduğu 1. Avlu Sokak’ta yapımı tamamlanan, 788 metrekaresi yeşil alan olmak üzere 3 bin 37 metrekarelik alanda oluşturulan park alanında, iki basketbol sahası, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları ve spor aletleri gibi birçok sosyal donatı bulunuyor. Yapımı tamamlanan İsabey Mahallesi Kirazlık ve Narlı sokakların kesişim noktasında bulunan park, 788 metrekaresi yeşil alan olmak üzere bin 500 metrekarelik toplam alanda oluşturulurken, Gizem Sokak’ta bulunan park, 443 metrekaresi yeşil alan olmak üzere 767 metrekarelik alana kazandırıldı. Bunun yanında birçok mahalledeki mevcut çocuk oyun ve dinlenme parklarında revizyon çalışmaları da gerçekleştirilerek parkların değerinin korunmasını sağladı.

2020 yılı hizmet programına ilçe sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda yön verdiklerini ve bunu yaparken de ‘Fen İşleri Yılı’ vizyonuyla önemli çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Göreve geldiğimizde mali ve kent disiplinini sağlayacağımızı söylemiştik. Aslında bir belediyenin yapması gereken en temel iş budur. İkinci adım olarak vatandaşlarımıza sorduk; ‘Sizce öncelikli olarak neler yapmamız gerekiyor?’ diye. Vatandaşlarımız da yollar, kaldırımlar, yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleri konusunda taleplerde bulundu. Bu doğrultuda da 2020 yılını ‘Fen İşleri Yılı’ ilan ettik. Hepiniz de takdir ediyorsunuz ki tüm mahallelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada asfalt ile ilgili problemlerimizi büyük ölçüde tamamladık. Yılın ilk günlerinde başlayan ve bugün artarak devam eden çalışmalarımıza yoğunluk vererek adeta bir altyapı seferberliği yürütüyoruz” dedi.

62 bin ton asfalt yollarla buluştu

Yıldırım’da asfalt yama ve kaplama miktarını 61 bin 958 tona ulaştırırken, ulaşıma nefes aldıracak düzenlemeler de yaparak ulaşım yükünü azaltacak müdahaleler gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Yılmaz, ”Asfalt çalışmalarında ilçemizde adeta bir seferberlik gerçekleştirdik. Asfalt ihtiyacı olan noktaların tespitini yaparak bu kapsamda 2020 yılında ilçemizde asfalt yama ve kaplama miktarını 61 bin 958 tona ulaştırırken, aynı dönemde Yıldırım’ın cadde ve sokaklarında uyguladığımız parke alanı 26 bin metrekare, bordür ise 24 bin metre oldu. Şehirlerin önemli sorunlarının başında gelen trafik problemine etkin çözümler getirmek adına ulaşıma nefes aldıracak çalışmalar gerçekleştirdik. Bunu yaparken de basit ama etkin müdahalelerle büyük karşılık getirecek şekilde düzenlemeler yaptık. Kentsel dönüşümün önünü açacak imar uygulama planlarını hayata geçirirken ve kamu kaynaklarıyla önemli bir kentsel dönüşüm hareketine başlarken, şehrimizin kanayan yarası olan kaçak yapılaşma ile kararlı mücadele yürüttük. İmar planına aykırı, sağlıksız ve güvensiz yapılar aslında en çok insanlarımızın yaşamını tehdit ediyor. Hemşehrilerimiz bunu unutmadan kendilerine maddi ve manevi zararlar vermekten kaçınmalıdır” diye konuştu.

Yılmaz, “Bu çalışmalarımızın yanında şehrimize değer katacak birçok projeyi bu yıl içerisinde hayata geçirmenin sevincini de yaşadık. Âşıklar Otağı ve Kültür Merkezi, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane, Balaban Mesire Alanı, İsabey Kültür Merkezi ve Yıldırım İstihdam Kompleksi’nin, yapımını tamamladık. Molla Yegan Çocuk Aktivite Merkezi ve Millet Kapalı Pazar Yeri’nin yapımına başladık. Kafeler Sokağı olarak bilinen Akdemir ve Derebaşı sokakların yeni bir çehreye kavuşması için cephe sağlıklaştırma ve çevre düzenlemesi çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Spor alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında Fidyekızık Spor Tesisi’nin ve Beyazıt Mahallesi Halı Sahası’nın revizyonunu tamamlayarak uzun yıllar atıl duran alanları hizmete hazır hale getirdik. Bunların yanında ilçemize birçok park kazandırırken mevcut parklarımızın da yenileme çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ettik. Bu çalışmalarımızı 2021 yılında da devam ettireceğiz. Fakat 2021 yılı daha ziyade büyük ölçekli projelerimizin başlama yılı olacak. Hemşehrilerimizin talep ve önerilerini de değerlendirerek Yıldırım’da hizmet çıtasını yükseltmek için çalışmayı sürdüreceğiz. Maksadımız kalıcı ve güzel işler yapmak” ifadelerini kullandı.

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