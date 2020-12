Marmarabirlik’ten 45 bin ton satış rekoru

Kalite standartlarını her geçen gün artıran ve ülke genelinde tüketicinin ilk tercihi hâline gelen Marmarabirlik, 2020 yılında 45 bin ton ürün satışı gerçekleştirerek yeni bir rekora daha imza attı. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Daha önceden planladığımız gibi hedeflerimizi birer birer gerçekleştiriyoruz” dedi.

Misyon ve vizyonu ile hem yurtiçinde hem de yurtdışında Pazar payını her geçen gün artıran Marmarabirlik, yeni bir başarıya imza atarak 2020 yılında 45 bin ton ürün satış miktarına ulaştı. Bu başarıya ekip çalışmasıyla ulaştıklarını, büyümenin yolunun da çok satmaktan geçtiğini vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “2020 Yılı sonunda hedeflediğimiz 45 bin ton ürün satışının gerçekleşmiş olması Marmarabirlik ve üreticimiz adına büyük anlam ifade etmektedir” dedi.

Geçmişte satışları olumsuz olarak etkileyen bütün sıkıntıları giderdiklerini ve bundan sonra satışların her yıl katlanarak büyüyeceğini belirten Asa, “Bizim için psikolojik sınır 40 bin ton ürün satmaktı. Bunu geçtiğimiz yıl başardık.2020 Yılında ise 45 bin ton ürün satışı gerçekleşmiş oldu” dedi.

Son 3 ay içerisinde Türkiye'yi karış karış gezdiklerini, her ilin dinamiklerini, tercih ettikleri ürünü ve pazarın taleplerini çok iyi bildiklerini vurgulayan Asa şunları söyledi: “Yaklaşık 90 gün boyunca Pazarlama ve Satış Müdürü Tuncay Kural ve Bölge Temsilcilerimizle birlikte 63 ilimizde bayi ve müşteri ziyareti gerçekleştirdik. Sahada yaptığımız bu görüşmeler satışlarımıza da olumlu bir şekilde yansımıştır. Bu ziyaretlerimizde şunu bir kez daha gördük: Halkımız Marmarabirlik’i tercih ediyor çünkü tüketmiş olduğu üründe güven istiyor. Marmarabirlik’in üretici kuruluşu ve bir kooperatif olması tüketiciye güven veriyor.”

Hiçbir zaman günü kurtarmayı düşünmediklerini ve gelecekle ilgili projeleri bir bir hayata geçirdiklerini ifade eden Asa,“Yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda tüketici memnuniyetinin arttırılması için ürün çeşitliliğimizi artırdık, yeni stratejiler belirledik. Satış ağımızı genişlettik. Ticaret Bakanlığı’nın 20192023 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında, 1 milyar ciro hedefine 2022 yılında ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Binlerce ortağın güç birliği sayesinde Marmarabirlik’in yarınlarını planladıklarını ifade eden Asa, üreticilere de şu mesajı verdi:“Güvenle büyüyen, zarar etmeyen, sürekli kar eden, karlılığı yatırıma dönüştüren Marmarabirlik, bir taraftan alımları diğer taraftan artan satış rakamları ile de geleceğe güvenle bakmaktadır. Marmarabirlik düzlüğe çıkmıştır. Yakaladığımız büyüme ile birlikte bundan sonra üreticimiz daha çak kazanacak ve buna paralel olarak da refah seviyeleri yükselecektir. Onların Marmarabirlik’ten daha büyük beklenti içinde olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Üreticilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor.”

