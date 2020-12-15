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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BUSKİ’nin HES yatırımları Türkiye’ye örnek

İHA

BUSKİ’nin HES yatırımları Türkiye’ye örnek

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Sağlıklı Şehir Bursa’ hedefi doğrultusunda stratejik projelere imzasını atan BUSKİ Genel Müdürlüğü, millî ekonomiye katkı sağlamak ve artan enerji maliyetlerini düşürmek için içme suyu ana isâle hatları üzerine kurduğu 3 HES yatırımıyla yıllık enerji ihtiyacının yüzde 15’ini karşılar hâle geldi. BUSKİ’nin attığı bu adım, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’ye örnek gösterildi.
BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün Doğancı Barajı’ndan Dobruca Arıtma Tesisleri’ne kadar olan hatta yer alan D0, D13 ve D12 su depolarında hizmete aldığı HES santralleri, Türkiye’ye örnek oldu. 2016 yılında yenilenebilir enerji alanında projeler geliştiren BUSKİ, kente Doğancı Barajı’ndan su getiren ana isâle hatları içerisinde akan suyun gücünden faydalanarak elektrik enerjisi üretmek için kolları sıvadı. HES yatırımları, kurulan hedef doğrultusunda bu hatta planlandı. Sırasıyla D0, D13 ve D12 su depoları üzerinde santraller kuruldu. Bu santrallerde hizmete alındığı tarihten bugüne kadar 52.934.000 kWh’lık elektrik enerjisi üretildi. BUSKİ, ana isale hatları üzerinde konumlandırdığı 3 HES yatırımıyla yıllık enerji ihtiyacının yüzde 15’ini karşılar hale geldi. BUSKİ’nin attığı bu adımlar, DSİ tarafından tüm Türkiye’ye örnek gösterildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, durağan tüm varlıklarının aktif hâle getirildiği, daha yaşanabilir bir Bursa yolunda emin adımlarla yola devam ettiklerini söyledi. Belirledikleri hedefler doğrultusunda atılması gereken tüm adımları tereddütsüz yerine getirdiklerini belirten Başkan Aktaş, BUSKİ’nin ana su hatları üzerindeki HES uygulamasının da bu anlamda bir gösterge olduğunu kaydetti. Enerji üretiminde doğal süreçten faydalanmak için HES’lerin yanı sıra GES ve RES’ler konusunda da benzer yatırımları hizmete aldıklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Göreve gelir gelmez hazırladığımız 5 yıllık stratejik plan doğrultusunda, her anlamda daha yaşanabilir bir Bursa’nın temellerini hep birlikte oluşturacağız. Enerji üretimiyle de kendi kendine yeten bir Büyükşehir Belediyesi arzuluyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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