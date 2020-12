Burkay: “Kira hibe desteğinin yeni desteklerle devam etmesi sektörlere nefes aldıracak”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından tarihî çarşı ve hanlar bölgesi esnafı ve perakende sektörü temsilcileriyle istişare toplantısı düzenlendi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan esnafa yönelik kira hibe desteği ve kira stopaj oranlarındaki indirimlerin odanın talepleri arasında yer aldığını belirterek, “BTSO olarak iş dünyası temsilcilerine yönelik hibe desteği verilmesini isteyen ilk kurum olmuştuk. Bu çağrımızın bir kısmının sonuçlanması memnuniyet verici bir gelişme. Vergi borçlarının kapatılması, ertelenen muhtasar, SGK prim ve KDV’lerin alınmaması gibi yeni hibe desteklerinin devreye girmesi, üyelerimize büyük kolaylık sağlayacaktır.” dedi.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, pandemi döneminde sektörlerin meseleleri ve önerilerinin takipçisi olmaya devam ediyor. Mart ayından bu yana bakanlık düzeyinde geniş katılımlı birçok programa imza atan BTSO, 700 yıllık geçmişe sahip Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ile perakende sektörü temsilcilerinin sorunlarını ele aldı. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, ülke olarak milli dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyulan bir dönemden geçildiğini söyledi.

Başkan Burkay, Oda olarak hazırlanan Acil Eylem Planı ve Valilik öncülüğünde oluşturulan ‘Kriz Masası’ ile Bursa’daki tüm işletmelerin ve çalışanların virüsün etkilerinden korumak adına aldığı tedbirleri hızla uygulamaya koyduklarını ifade etti. Nefes Kredisi’ne bugüne kadar en fazla destek sağlayan kurumlardan olan BTSO’nun kaynaklarını, üyelerin kullanımına sunduklarını ifade eden Başkan Burkay, “Üyelerimizin işleriyle ilgili sıkıntılarını çözüme kavuşturmak amacıyla 7/24 gerek valiliğimizle gerekse de bakanlıklarımızla görüşme sağlayarak, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Sektörlerimiz adına ilettiğiniz her türlü talep, öneri ve beklentilerinizi dile getirdiğimiz dijital toplantılarımızı da sürdürüyoruz.” diye konuştu. Başkan Burkay, salgın ile birlikte dijital dönüşümün tüm sektörler için kaçınılmaz hale geldiğini belirterek, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ile perakende sektörünün dijital dönüşüme hızlı adapte olması gerektiğini söyledi.

“Hibe desteğini gündeme getiren ilk kurum olduk”

Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi esnafı ile perakende sektörü temsilcilerinin krizden derin yaralar aldığını ifade eden Başkan Burkay, mevcut sorunları kredilerle değil, hibe destekleriyle aşmanın zorunlu kılan bir süreç ile karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi. BTSO olarak iş dünyası temsilcilerine yönelik merkezi bütçeden işletmelere hibe desteği verilmesini isteyen ilk oda olduklarını belirten Başkan Burkay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında iş yeri kira olan esnafa, üç ay süreyle kira desteği ile iş yeri kiralamada KDV oranı ve gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranı indirimlerinin süresinin 1 Haziran'a kadar uzatılması kararının Odanın talepleri arasında yer aldığını ifade etti. Başkan Burkay, “Devletimiz bu zor zamanda mali sıkıntılar yaşayan esnaf ve işletmelerimize yönelik önemli destekler sağladığını görmek memnuniyet verici. Bu noktada faaliyetleri kısıtlanan ve işletmesini idame ettirecek geliri sağlayamayan üyelerimiz için tahakkuk eden vergi borçlarının kapatılması, ertelenen muhtasar, SGK prim ve KDV’lerin alınmaması, fatura ve diğer giderleri için hibe desteği sağlanmasını taleplerinin de çözülmesi ile sektör temsilcilerimizin bu zor süreci daha az kayıpla atlatması sağlanabilir. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve bakanlarımıza, pandemi döneminde iş dünyasına yönelik attığı adımlardan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, 46 bini aşkın üyeyi temsilen BTSO meclisi çatısı altında görev alan tüm meclis ve komite üyelerinin salgın sürecinde büyük bir azimle çalıştığını belirterek, yönetim kurulu, meclis ve komite üyelerine teşekkür etti. Açılış konuşmalarının ardından BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt’un moderatörlüğünde karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirildi. Toplantıda, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi esnafı ve perakende sektörü temsilcileri, pandemi döneminde yaşadıkları sorunlar ile ilgili değerlendirmede bulundu.

“Dijital dönüşüme hazır olmamız lâzım”

Perakende Ticaret Konseyi Başkanı Berna Kırcı Aşıroğlu, çarşı esnafı için bugüne kadar birçok proje ve çalışmayı gerçekleştiren BTSO’ya teşekkür ederek, “Kısıtlamalara rağmen dijital ticarette belirli bir mesafe kat eden firmalar, bu dönemi geleneksel ticaret yapan firmalara nazaran daha az hasarla atlattı. Çarşımızda geleneksel yollarla ticaret yapan birçok firmamız var. Önümüzdeki dönemde de firmalarımızın dijital dönüşümünü sağlamak adına Odamızın mentörlüğünün çok önemli olduğuna inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Bursa Tarihî Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı Muhsin Özyıldırım, pandemi döneminde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın destekleri ve geniş katılımlı istişare toplantılarının önemli fırsatlar sağladığını söyledi. “BTSO’ya her anlamda müteşekkiriz” diyen Özyıldırım, “700 yıllık bir geçmişe sahip çarşımızda 4 bin civarın esnafımız faaliyet gösteriyor. Odamızın bölgemize olan ilgi ve alakası takdire şayan. Türkiye’de çok fazla çarşı var. Ama ticaret ve sanayi odası gibi kurumlarla bu kadar güçlü bağ kuran bir yer yok. ‘Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’ bu işbirliğimizin en önemli göstergesi. Esnafımızın her zaman yanında olan BTSO Başkanımız İbrahim Burkay ve ekibine teşekkür ediyorum.” dedi.

BTSO Meclis Üyesi Mithat Rızvanoğlu, pandemi sürecinde kuyumculuk sektörünün birçok sorun yaşadığını belirterek, Oda nezdinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

“Hibe destekleri istiyoruz”

29. Meslek Komitesi Başkanı Ali Sait Adiloğulları, BTSO’nun salgın döneminde sektörlerin sorunlarını çözmeye yönelik önemli adımlar attığını söyledi. Aynı zamanda Bursa Cumhuriyet Caddesi Sanayici ve İş Adamları Derneği (CUMSİAD) Başkanı olan Adiloğulları, bu süreçte özellikle çarşı esnafının en büyük beklentisinin hibe desteği olduğunu belirterek, “Perakende sektöründe firmalar çok ciddi kan kaybı yaşıyor. Buna rağmen sektörümüz hizmet üretmeye devam ediyor. Ancak işletmelerimiz kira ve çalışan ücretlerini karşılamayacak duruma geldi. Bu sürecin ne zaman son ereceği belirsizliği sürerken, pandemiden olumsuz etkilenen esnafa yönelik hibe desteklerinin verilmesini talep ediyoruz. SGK ve BAĞKUR primlerinden muafiyetler bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

32. Meslek Komitesi Başkanı Serdal Gülmez, esnafın işlerinin durma noktasına geldiğini belirterek, KGF kredi taksitlerinin faizsiz bir yıl ertelenmesini talep etti.

