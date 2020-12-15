Bursa'da kamyonet, ağaç köküne çarptı: 2 yaralı

'Sizce kim bu bebek?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaç köküne çarpan kamyonetteki sürücü Harun Ünver (43) ile arkadaşı Osman Kerimoğlu (54) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, İnegölYenişehir yolunun Boğazköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yenişehir'den İnegöl'e giden Harun Ünver yönetimindeki 16 ACU 297 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki ağaç köküne çarptı. Kazada sürücü Ünver ile araçta bulunan arkadaşı Osman Kerimoğlu yaralandı. İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-12-15 15:28:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.