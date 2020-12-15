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Polise vurduğunu öğrendiği kızının üzerine yürüyüp, tepki gösterdi; o anlar kamerada (2)

DHA

Polise vurduğunu öğrendiği kızının üzerine yürüyüp, tepki gösterdi; o anlar kamerada (2)


AVUKAT ALTUN: HAKARET VE MUKAVEMETTEN YARGILANABİLİR
Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun, kentte maske takması için kendisini uyaran polislere saldırıp hakaret ettiği öne sürülen Gamze S.'nin gözaltına alınmasının ardından değerlendirmede bulundu. Avukat Altun, son günlerde sokağa çıkma kısıtlamalarında polis ekiplerine yönelik, bazı vatandaşların itirazlarının şiddete dönüştüğünü belirtti. Kısıtlamaya uymayanlara Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası kesildiğini belirten Avukat Altun, Bursa´da yaşanan olayla ilgili, söz konusu vatandaşın hakaret ve mukavemetten yargılanabileceğini kaydetti. Avukat Altun, şunları söyledi:
"Bursa'da yaşanan bir olayda kendisini uyarak bir polise yurttaşımızın hakaret ettiği ve hatta kolluk görevlisinin iddiasına göre darp edildiği yönünde görüntüler gördük. Aslında eylem görüntülerden hemen önce olmuş. Bu anlamda o nitelendirmeyi yapacak olan mahkemeler ama kanun koyucu buna ilişkin alt ve üst sınırlar koymuş. Direnme suçu 6 aydan 3 yıla kadar bir süreyi kapsıyor. Bunda yargılamada iyi hali de göz önünde bulundurulabilir. TCK'nın 125'inci maddesinde hakaret suçu düzenleniyor. Burada 1 yıl alt sınır olarak belirleniyor. Alenen işlenmesi halinde de 1/6 oranında artırımı olacaktır. Eğer yaralama eylemi nitelikli bir hal almış olsaydı burada da neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralamadan ayrıca bir hüküm kurulurdu. Görevi başındaki memura şiddet konusunda ise eğer burada vurma eylemi gerçekleşmişse bu kasten yaralama olabilir. Ama itme tartaklama gibi olduysa görevi yaptırmamaya girer. TCK'nın 86'ncı maddesine 1 ve 2'ye girer. 2 suçun hafif halidir. Bunun da ceza sınırı aşağıdır" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2020-12-15 15:28:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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