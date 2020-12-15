Karacabey’de su kesintisi

'Sizce kim bu bebek?'

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Bursa’nın Karacabey ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2.Bölge Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Karacabey İlçesi Canbalı, Drama, Emirsultan, Esentepe, Gazi, Karacaahmet, Runguçpaşa, Saadet, Sırabademler, Tavşanlı, Nasrettin,Yeni ve Yenice Mahalleri ile civarında 16.12.2020 tarihinde 10:00 16:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

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