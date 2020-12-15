Karacabey Belediyespor, Fenerbahçe maçını bekliyor

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Karacabey Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında yarın oynayacağı Fenerbahçe maçını bekliyor.

Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek.

Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bitirdiklerini ve maç saatini beklediklerini belirten Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, “Beklediğimiz gün geldi. Yarın saat 21.00’da Ülker Stadyumunda Türkiye 5. Tur müsabakasında Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Karacabey olarak bu maça hazırız. Heyecanlıyız. Karacabey Belediyespor olarak Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur'u gördüğümüz için gururluyuz. Yarın ki maçın sonucu ne olursa olsun, gönlümüzün kazananı Karacabey olmalı. Türkiye’deki tüm futbolseverlere güzel bir maç izletmek istiyoruz. Biz elimizden geleni yapacağız. Fenerbahçe ile biz rakip olamayız. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyarak, centilmence, heyecanla ve umutla bu maçı tamamlamak istiyoruz. Biz de Fenerbahçe’yi eleyebiliriz. Farklı da yenilebiliriz. Ama maç biter, bu maç orada kalır. Bizim için de bir gurur olur” ifadelerini kullandı.

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