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Dündar’dan ABD’nin Yaptırım Kararına Sert Tepki Şanlı zaferin fotoğrafları bu sergide “Karabağ Azerbaycan'dır Zaferin Ardından Sergisi” açıldı

İHA

Dündar’dan ABD’nin Yaptırım Kararına Sert Tepki Şanlı zaferin fotoğrafları bu sergide “Karabağ Azerbaycan'dır Zaferin Ardından Sergisi” açıldı

Osmangazi Belediyesi’nin kardeş ülke Azerbaycan’ın şanlı Karabağ zaferi dolayısıyla hazırladığı ‘Karabağ Azerbaycan'dır Zaferin Ardından’ fotoğraf sergisi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda açıldı.
Azerbaycan’ın, Ermenistan işgâli altında olan topraklarını kurtarmak için Eylül ayı sonunda başlattığı operasyon zaferle sonuçlandı. Kardeş ülke Azerbaycan’ın şanlı zaferi ile 28 yıldır Ermenistan işgali altında olan Karabağ toprakları özgürlüğüne kavuştu. Osmangazi Belediyesi Azerbaycan’ın şanlı zaferi dolayısıyla ‘Karabağ Azerbaycan'dır Zaferin Ardından’ fotoğraf sergisi hazırladı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda açılan sergi, vatandaşlarla buluştu.
Sergide, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş sırasında Karabağ’da yaşanan çatışmalar ile zaferin ardından Azerbaycan’da yapılan zafer kutlamalarına ilişkin fotoğraflar yer alıyor. Anadolu Ajansı fotomuhabirleri tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan sergi 22 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sergiyi gezerek tüm fotoğrafları tek tek inceledi. Sergi hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, “Kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın Karabağ’da elde ettiği zafer anısına bir fotoğraf sergisi hazırladık. Kendisini çağdaş olarak tanıtan ülkeler, yalnızca kendi işine geldiği zamanlarda çağdaş oluyor. Bu sözde çağdaş ülkeler, mazlumlara ve Müslümanlara yapılan zulümleri ise görmezlikten geliyor. Azerbaycan askerinin ve halkının Ermenistan’ın yaptığı saldırılara karşılık vermesi neticesinde 28 yıldır işgal altında olan Karabağ, Türkiye’nin de desteği ile işgalden kurtuldu. Bundan sonraki süreçte yıllar önce göç etmek zorunda bırakılan Azerbaycanlıların öz topraklarına yerleşmesi ve bölgenin de yeniden yapılanması ile birlikte her şey normale dönecek” dedi.
Türkiye’nin güçlenmesiyle birlikte 28 yıldır Karabağ’da yaşanan zulme dur dediğinin altını çizen Başkan Dündar, “Orada 28 yıldır bir işgal yaşanıyor. Ancak kendilerince hamilik yapan ülkeler bu işgale bir son verelim demiyor. Çünkü oradaki halk Türk, Müslüman ve gariban. Artık Türkiye güçlendi. Oradaki mazlumların yanında olarak işgale dur dedi. Yeni dünya sisteminde Türkiye vardır ve var olmaya devam edecektir. ABD, Türkiye’ye karşı bir yaptırım kararı aldı. Bu kararın altında Türkiye’nin güçlenmesi yatmaktadır. Önümüzü kesmek istemektedirler. NATO ülkesi Yunanistan, Rus yapımı S300 hava savunma füze sistemini satın alırken görmezden gelinmiş, Türkiye’nin S400 hava savunma füze sistemini alması ise sorun haline getirilmiştir. Üstelik müttefikimiz olan ABD, kendilerinden Patriot hava savunma sistemi almak için talepte bulunmamıza rağmen bize satmak istememiştir. Yunanistan NATO üyesi de Türkiye değil mi? Yunanistan’a bir şey denilmeyip Türkiye’ye yaptırım kararı alınması çifte standarttın açık bir örneğidir. Madem bize silahlarını satmak istemiyorlar biz de kendi silahımızı üretiriz. Bunu da en güzel şekilde yaptığımızı tüm dünya görüyor. Bundan sonraki süreçte de tarihte olduğu gibi nerede bir zulüm varsa Türkiye dur diyecektir. Bugün açmış olduğumuz sergide Karabağ’da elde edilen şanlı zaferin fotoğrafları yer alıyor. Bütün vatandaşlarımız bu sergiyi gezerek yaşanan bu zafere tanıklık etmeli” diye konuştu.

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