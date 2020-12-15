İnegölspor'da Cüneyt Biçer ile yollar ayrıldı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)Misli.com 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'da teknik direktör Cüneyt Biçer ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İnegölspor'umuzun yönetim kurulu tarafından bugün yapılan toplantının ardından teknik direktörümüz Cüneyt Biçer ve ekibi ile görüşülerek, sözleşmeleri karşılıklı olarak fesih edilmiştir. Yönetim kurulu olarak, Biçer ve ekibine takımımıza vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-12-15 20:31:41



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