Bursaspor 4,5 sene sonra bir ilki gerçekleştirdi

Ziraat Türkiye Kupası’nda Göztepe’yi 54 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran Bursaspor, 4,5 sene sonra ilk kez 5 gollü bir galibiyete imza attı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Göztepe’yi 54 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran Bursaspor’da büyük sevinç yaşanıyor. Yeşilbeyazlı takım böylesine bir galibiyeti uzun süredir yaşamıyordu. Bursaspor son olarak 20152016 sezonunun son maçında deplasmanda Mersin İdman Yurdu’nun 52 mağlup etmişti. Yeşilbeyazlı takım, o günden bugüne 5 gollü bir galibiyet alamamıştı.

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