İnegölspor Cüneyt Biçer ile yollarını ayırdı

İnegölspor kötü gidişatın faturasını teknik direktör Cüneyt Biçer'e kesti. Yönetim kurulu toplantısı sonucu Biçer ile yolların ayrılması kararı alındı.

İnegölspor'dan konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İnegölspor Yönetim Kurulu tarafından bugün yapılan toplantının ardından, teknik direktörümüz Cüneyt Biçer ve ekibi ile görüşülerek, sözleşmeleri karşılıklı olarak fesih edilmiştir. Yönetim kurulu olarak, Biçer ve ekibine takımımıza vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz."

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