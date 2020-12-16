Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'Sizce kim bu bebek?'

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BURSA´da sahte alkol içtikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 14 kişiden daha önce hayatını kaybeden 2 kişin ardından 1 kişi daha vefat etti. Ölü sayısı 3'e yükseldi.DHA-Flaş Haber Türkiye-Bursa

2020-12-16 10:09:37



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