Ali Akman: “Karakterimizi sahaya koyduk”

Bursaspor’un golcü futbolcusu Ali Akman, Göztepe maçıyla ilgili, “Oynadıkça öğreniyoruz, gelişiyoruz. Göztepe maçında futbolun doğrularını da yaptık karakterimizi de sahaya koyduk” dedi.
Ziraat Türkiye Kupası’nda Göztepe’yi deplasmanda 54 mağlup eden Bursaspor’un genç golcüsü Ali Akman, dikkat çeken açıklamalar yaptı. 18 yaşındaki futbolcu, tarihi karşılaşma ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Çok keyifli, çok güzel bir maç oldu. Tüm takım arkadaşlarımın yüreğine sağlık. Oynadıkça öğreniyoruz, gelişiyoruz. Göztepe maçında futbolun doğrularını da yaptık karakterimizi de sahaya koyduk. Şimdi önümüzdeki maça hazır olacağız.”
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.