Bursa'da sokağa çıkma yasağında uyuşturucu operasyonu Evindeki uyuşturucuları bahçeye atmaya başlayan zanlı, İznik Polisi'nin operasyonuyla gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da sokağa çıkma yasağında uyuşturucu operasyonu Evindeki uyuşturucuları bahçeye atmaya başlayan zanlı, İznik Polisi'nin operasyonuyla gözaltına alındı

İHA

Bursa'da sokağa çıkma yasağında uyuşturucu operasyonu Evindeki uyuşturucuları bahçeye atmaya başlayan zanlı, İznik Polisi'nin operasyonuyla gözaltına alındı

Bursa'nın İznik ilçesinde dün gece sokağa çıkma kısıtlamasından faydalanan polis bir eve yaptığı baskında uyuşturucu satıcısını gözaltına aldı. Zanlının yakalanmamak için uyuşturucu maddeleri bahçeye attığı belirlendi.
İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün gece yarısı bir eve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Daha önceden de uyuşturucu ticaretinden dolayı sabıkası bulunan İsmail A.'nın (40) ikamet ettiği Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evine çok sayıda polis ekibi operasyon başlattı. Yaklaşık 2 saat süren operasyonda zanlı İsmail A. uyuşturucu maddelerini bahçeye atmaya başladı. Zanlı gözaltına alınırken, evin içinden 300 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, hassas terazi ve uyuşturucu aparatları ele geçirildi
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklu
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklu
Matlı: “Ülkemizin aydınlık yarınları için yerli üretimi teşvik edelim”
YEREL HABERLER Matlı: “Ülkemizin aydınlık yarınları için yerli ...
Batuhan Kör, Göztepe galibiyetini Bursaspor taraftarına armağan etti
YEREL HABERLER Batuhan Kör, Göztepe galibiyetini Bursaspor ...
İnegöl’ün altyapısı yenileniyor
YEREL HABERLER İnegöl’ün altyapısı yenileniyor
Büyükşehir’den İnegölspor’a modern tesis
YEREL HABERLER Büyükşehir’den İnegölspor’a modern tesis
Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı; 11 kişinin tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı; 11 ...
Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, futbolculara prim müjdesi verdi
YEREL HABERLER Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, futbolculara prim ...
Ali Akman: “Karakterimizi sahaya koyduk”
YEREL HABERLER Ali Akman: “Karakterimizi sahaya koyduk”
Türkiye Batuhan Kör’ü konuşuyor! 4 günde 6 gol attı
YEREL HABERLER Türkiye Batuhan Kör’ü konuşuyor! 4 günde 6 gol attı
Ne maske ne mesafe...Kızlar saç saça baş başa böyle birbirine girdi Erkek paylaşamadılar birbirine girdiler
YEREL HABERLER Ne maske ne mesafe...Kızlar saç saça baş başa böyle ...
Bursaspor'un Türk futboluna armağanı: Batuhan Kör
YEREL HABERLER Bursaspor'un Türk futboluna armağanı: Batuhan Kör
Bursa semalarında 'bilinmeyen cisim' merak konusu oldu
YEREL HABERLER Bursa semalarında 'bilinmeyen cisim' merak konusu ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Bursa'da yılbaşı öncesi sahte içki faciası...Ölü sayısı 3'e yükseldi Bursa'da sahte içki faciasında ölü sayısı 3'e yükseldi
YEREL HABERLER Bursa'da yılbaşı öncesi sahte içki faciası...Ölü ...
Bursa'daki sahte içki faciasında ölü sayısı 3'e yükseldi.
YEREL HABERLER Bursa'daki sahte içki faciasında ölü sayısı 3'e yükseldi. ...
(Özel) Kısıtlamada Pitbull korumalı kumarhaneye baskın kamerada Kumarhanede yakalanan şüpheli "Çay içmeye geldik" dedi
YEREL HABERLER (Özel) Kısıtlamada Pitbull korumalı kumarhaneye ...
Türkiye’nin yaban hayat dergisi çıktı.
YEREL HABERLER Türkiye’nin yaban hayat dergisi çıktı.
Bisikletle tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Bisikletle tehlikeli yolculuk
(Özel) Bugüne kadar kullandığınız maskeleri unutun Truvital maske, tasarımının yanı sıra TSE standartlarına uygunluğu ile dikkat çekiyor
YEREL HABERLER (Özel) Bugüne kadar kullandığınız maskeleri ...
Polislere gezintiye, gazetecilere'' İçmek için çıktım'' dedi
YEREL HABERLER Polislere gezintiye, gazetecilere'' İçmek için ...
Kısıtlamada otomobille gezen ehliyetsiz sürücü ve 2 arkadaşına 11 bin 923 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Kısıtlamada otomobille gezen ehliyetsiz sürücü ve 2 ...
Bursa’da marangozhanede çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Bursa’da marangozhanede çıkan yangın korkuttu
Bursa’da yapılan denetimlerde alkollü sürücü ve arkadaşı önce polisle bekçiye saldırdı ardından küfür etti Alkollü yakalanan sürücü polise ve bekçilere mukavemet gösterip küfretti
YEREL HABERLER Bursa’da yapılan denetimlerde alkollü sürücü ve ...
İnegölspor Cüneyt Biçer ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER İnegölspor Cüneyt Biçer ile yollarını ayırdı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X