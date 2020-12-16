Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kadını, ekipler sakinleştirdi

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'Sizce kim bu bebek?'

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Kazayı yara almadan atlatan ve şok yaşayan 3 kadın, polis ve sağlık ekiplerince sakinleştirildi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında İnegöl ile Alanyurt'u birbirine bağlayan köprülü kavşakta meydana geldi. İnegöl´den gelip, Köprülü kavşaktan kara yoluna dönüş yapan Nazlıcan E. (23) yönetimindeki 16 ABG 222 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan ve şok yaşayan sürücü Nazlıcan E. ile yanındaki 2 arkadaşı, ekipler tarafından sakinleştirildi. Otomobil, çekiciyle yoldan kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-12-16 11:45:13



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