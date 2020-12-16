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'Sizce kim bu bebek?'

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Bursa'nın İznik ilçesinde Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs gazisi 66 yaşındaki 3 çocuk babası Hüseyin Hüsnü Tiren, askerî törenle İznik'in Orhaniye Mahallesinde son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Cenazeye askerî ve mülkî erkan ile gazinin arkadaşları ve yakınları katıldı.

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