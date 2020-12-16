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(Özel) Faciada ölenlerin yakınları konuştu..."Korona oldu zannettik" sahte içki içmiş "Önce gözleri görmemeye başladı, sonra kulakları duymadı" Bursa'da sahte içkiden ölen 4 çocuk babası Mehmet İncili'nin oğlu isyan etti "Allah onları kahretsin. Dilerim devletimiz 1000 sene ceza verir"

İHA

(Özel) Faciada ölenlerin yakınları konuştu..."Korona oldu zannettik" sahte içki içmiş "Önce gözleri görmemeye başladı, sonra kulakları duymadı" Bursa'da sahte içkiden ölen 4 çocuk babası Mehmet İncili'nin oğlu isyan etti "Allah onları kahretsin. Dilerim devletimiz 1000 sene ceza verir"

Bursa'da yılbaşı öncesi sahte içki faciasında hayatını kaybeden 51 yaşındaki 4 çocuk 2 torun sahibi Mehmet İncili'nin cenazesini teslim alan oğlu Mehmet Ali İncili, "Biz babamı korona oldu zannediyorduk, Ferdi Nilüfer ile birlikte sahte rakı satın almışlar. Allah sahte içi satanları kahretsin, dilerim ki 1000 yıl yerler" dedi. Dün 30 litre kaçak içkiye el koyup ölümleri önleyen Bursa Polisi kayıp olan 20 litre civarındaki kaçak içkileri de bulmayı başardı
Bursa'da yılbaşı öncesi sahte içki faciasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Sahte alkol aldıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 14 kişiden Mehmet İncili ve Ferdi Nilüfer'in ardından 39 yaşındaki İrfan Çivi de hayatını kaybetti. 6'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 11 kişinin ise hastanelerde tedavisi devam ederken, Bursa Polisi kayıp 20 litre sahte içkiyi de ele geçirdi. Sahte alkolü temin edip edip sattığı belirlenen Uğur K. ve Erhan O.'nun emniyetteki sorguları sürüyor.
Hastanede tedavileri süren 11 kişiden Mehmet Topçuoğlu (51), Fatih Deniz Yağız (49), Sümer Çam (51), Mustafa Döğdü (58), Ramiz Hacısalihoğlu ve Güner Mollahasanoğlu'nun sağlık durumunun ağır olduğu, Bahadır Emer (36), Tamer Mutlu (44), Emin Aydın (43), Aleattin Geçeli (52), Mehmet Özgür Kurşun'un ise bilincinin açık olduğu öğrenildi.
Kayıp 20 litrede bulundu
Kentte yaşanan sahte alkol vakaları üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği geniş çaplı soruşturma başlattı. Sahte içkileri temin eden Erhan O. ve Uğur K. isimli şahısların sorgusu devam ederken, İstanbul'daki bağlantılar da araştırılıyor. Ayrıca İstanbul'dan getirilen sahte içkilerin 30 litresi polis tarafından satıldığı kişilerden toplanmıştı. Kayıp olan 20 litresinin de toplandığı öğrenildi.
"Biz korona oldu zannettik, sahte rakı içmişler"
Hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan Mehmet İncili'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazeyi amcası ile birlikte teslim almaya gelen Mehmet İncili'nin oğlu Mehmet Ali İncili, babasının önce korona olduğunu sandıklarını söyledi. İncili yaşadıkları üzücü olayı şu şekilde anlattı:
"Rahmetli babam sahte rakı hayatta içmezdi. Ferdi Nilüfer ile birlikte mahallede otururken iki adam gelmiş. Sahte rakı satmış onlara kendileri saat 14:00'te içmiş Ferdi Nilüfer işe gidip işte fenalaşmış. Ondan sonra eve gelmiş. Babamda eve gelmiş saat 18:00 gibi fenalaştı. Bende işten gelince kendisini gördüm. Baba ne oldu? dedim oğlum midem bulanıyor dedi. Sucuk yemiştim az bir şey acaba o mu dokundu? dedi. Sucuk dokunmaz acaba sen korona mı oldun?" dedim kendisine. "Ambulans çağıralım, hastaneye gidelim tedavi gör" dedim. "Bende bir şey yoktur" dedi istemedi. Saat 02:00'de babamın rengi attı. Kötü olmaya başladı. "Gözlerim görmüyor" demeye başladı. Kulakları duymamaya başladı. Yürüyememeye başladı. Ambulansa haber verdik geldi. Hastaneye götürdüler hastanede saat 03:30'da hayatını kaybetti."
Dilerim ki devletimiz 1000 sene ceza versin
Sahte rakı satanlara ateş püsküren Mehmet Ali İncili, "Allah onları bildiği gibi yapsın. Onları kahretsin. Kim satıyorsa dilerim ki devletimiz 100 sene, 1000 sene ceza versin. Bizim canımız yandı, bundan sonra kimsenin canı yanmasın. Kimse sahte rakı satmasın. 4 çocuk geride kaldı. Gençlerimize de söylüyorum yaşlılarımıza da, sahte rakı içmeyin, bizim burada ciğerimiz yandı sizin de yanmasın" diye konuştu.
Sahte içkilerin kayıp kısmı da bulundu
Öte yandan İstanbul'dan getirilen 5060 litrelik kaçak içkiden 30 litresi ele geçirilmişti. Cinayet Bürosu dedektifleri yaptıkları araştırmada kayıp olan yaklaşık 20 litre kaçak içkiyi de ele geçirdi.
Zanlıların kaçak içkiyi temin ettikleri İstanbul'daki bağlantıların da araştırıldığı, soruşturmanın tamamlanmasıyla gözaltındaki 2 kişinin taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak suçundan adliyeye sevk edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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