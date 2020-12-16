İznik'te uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı

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Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)BURSA´nın İznik ilçesinde İ. A., uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 22.00 sıralarında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen İ.A.´nın adresine operasyon yaptı. Şüpheli, gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, 295 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 1 hassas terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan 2 pipetli 1 adet aparat ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Gürkan DURAL

2020-12-16 12:27:04



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