Bursa'daki sahte içkiden ölümlerde 'geç gelen mesaj' detayı



Müslim SARIYAR/ BURSA, (DHA)BURSA´da sahte içki içtikten sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan kişilerden 3'ü hayatını kaybederken 11'inin de hastanede tedavisi sürüyor. Sahte içki ölümleriyle ilgili detaylara DHA ulaştı. Gözaltına alınan iki şüphelinin ifadelerinde, "Son aldığımız siparişte etil alkol yerine dezenfektan gelmiş. Durumu son anda fark ettik ve satışını yaptığımız kişilere mesaj attık ancak geç kaldık" dedikleri öğrenildi.

Bursa´da alkol alan 14 kişi rahatsızlanınca önceki gün ve dün Çekirge Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen Mehmet İncili (51), Ferdi Nilüfer (37), İrfan Çivi hayatını kaybetti, 11 kişi de tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Bursa Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sahte içkiyi Erhan O., ve Uğur K.´nın sattığını belirledi. Operasyon yapan ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği´ne götürülen 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.

'YANLIŞLIKLA DEZENFEKTAN GÖNDERMİŞLER KULLANMAYIN'

Şüpheliler ifadesinde, "İnternetten verdiğimiz siparişler ayın 12´sinde geldi. Biz de satışını yaptık. Daha sonra gönderilen ürünün etil alkol yerine dezenfektan olduğunu fark edince sattığımız kişilere mesaj attık. `Bazıları fabrikada dezenfektan ile karıştırmış. Yanlış göndermişler. Ben değiştirecem. Kullanmadıysan kullanmayın´ diye uyarı şeklinde. Ancak geç kaldık kullananlar hastaneye kaldırılmış" dedikleri öğrenildi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Bursa Müslim SARIYAR

2020-12-16 13:17:09



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