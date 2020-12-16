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İstanbulspor-Bursaspor maçında Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak

İHA

İstanbulspor-Bursaspor maçında Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak

TFF 1. Lig’de bu hafta en çok dikkat çeken maçı olan İstanbulsporBursaspor maçını İzmir bölgesi hakemi Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
TFF 1.Lig’de 15’inci hafta görev yapacak hakemler açıklandı. Bursaspor’un deplasmanda İstanbulspor’la oynayacağı maçı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu’nun yardımcılığını Gökhan Barcın ve Anıl Usta yapacak. Bursaspor, genç hakem yönetiminde bugüne kadar bir maça çıktı. Yeşil beyazlılar, Balıkesirspor’la bu sezon oynadığı karşılaşmayı 31 kazandı. İstanbulspor ise Direnç Tonusluoğlu’nun düdük çaldığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

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