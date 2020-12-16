3 kişinin öldüğü kazada sürücüye ev hapsi



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı, aynı aileden 1'i çocuk, 3 kişinin öldüğü kazada, diğer araç sürücüsü Osman Aydınlı (53) tedavisi sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Aydınlı´ya ev hapsi verildi.

Kaza, 30 Kasım Çarşamba günü saat 10.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Kalburt mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl yönüne giden Osman Aydınlı yönetimindeki 16 KHC 64 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek Mehmet Karadağ (51) yönetimindeki 26 ACN 301 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Mehmet Karadağ hayatını kaybederken, kızı Kader Kılıç (25) ile torunları Yusuf (6) ve Salih Yunus Kılıç (4) ve diğer sürücü Osman Aydınlı ağır yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Salih Yunus Kılıç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Kader Kılıç da kazadan 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazanın ardından tedavisi tamamlanan diğer otomobilin sürücüsü Osman Aydınlı, taburcu edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından `Taksirle ölüme neden olma´ suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Aydınlı´ya çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-12-16 15:05:09



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