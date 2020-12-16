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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, 3'üncü destek paketini açıkladı

DHA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, 3'üncü destek paketini açıkladı


Cansel ORUÇ/BURSA,(DHA)-BURSA Büyükşehir Belediyesi, esnafa yönelik, 1 Aralık tarihinden itibaren geçerli olacak 3'üncü destek paketini açıkladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Açıklanan yeni destek paketimizle beraber vatandaşlarımıza ve esnaf gruplarımıza Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi döneminde yaklaşık 105 milyon TL destek sağlamış oluyoruz" dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dağ yöresi temasları sırasında Büyükorhan´da basın açıklaması yaparak, daha önce 2 kez kamuoyuna açıkladıkları esnaf-vatandaş destek paketlerinin kapsamını genişlettiklerini söyledi.
KAPALI İŞLETMELERE KİRA VE İŞGALİYE ÜCRETİ YOK
Başkan Alinur Aktaş, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19´un bertaraf edilmesi için devletin tüm yetkili kurullarıyla birlikte kendilerinin de seferber olduğunu söyledi. Salgının etkisini artırdığı Aralık ayının başı itibariyle komuoyuna esnaf destek paketinin ikincisini duyurduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında iş yerleri kapanan işletme sahiplerinin mesken su faturalarına 1 Aralık´tan itibaren, süreç bir ay sonra normalleşse bile en az 3 ay boyunca yüzde 50 indirim uygulayacağımızı söyledik. `Süreç uzarsa, bizler de süreyi uzatacağız´ dedik. Yine genelge kapsamında iş yerlerini kapatmak durumunda kalan iş yeri sahipleri ve bu iş yerlerinde çalışan vatandaşlarımız için 70 bin adet gıda destek paketi dağıtıyoruz. Aynı kapsamda iş yerlerini kapatmak durumunda kalan belediye kiracılarımızdan kısıtlılık süresi bitene kadar kira ve işgaliye ücretlerini almayacağımızı söyledik. Bu süreçte iş yerlerindeki faaliyetlerini durdurmak durumunda kalan esnafımıza, önceki dönemdeki belediye alacaklarından dolayı herhangi bir yasal takip yapılmayacağını da belirtmiştik" diye konuştu.
AÇIK İŞLETMELERİN KİRA ÜCRETLERİNE YÜZDE 50 İNDİRİM
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, alınan yeni kararlarla birlikte salgın nedeniyle esnaf ve vatandaşa yönelik olan desteklerin kapsamının genişlediğini ifade etti. Süreçten olumsuz etkilenen tüm belediye kiracılarının kira ücretlerinde 1 Aralık tarihi itibariyle yüzde 50 indirim uygulamaya başlayacaklarını söyleyen Başkan Aktaş, "Bu desteğimiz süreç sona erene kadar devam edecek. Açıkladığımız son iki destek paketimizin içinde yer alan, hem belediyemiz hem de BURULAŞ ve BURFAŞ gibi şirketlerimizin kiracılarımıza sağlamış olduğu kira desteği 15 milyon 700 bin TL´yi buldu" şeklinde konuştu. 
ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ESNAFINA 52.5 MİLYON TL DESTEK
Başkan Alinur Aktaş, üçüncü destek paketi kapsamında sağlık çalışanlarının yıl sonuna kadar olan ücretsiz ulaşım kullanımlarının da 3 ay süreyle uzatıldığını belirtti. Yeni düzenlemede okul servislerinin güzergâh izin belgesi bedellerinin bir yıl boyunca alınmayacağını dile getiren Başkan Aktaş, "Pandemi döneminden olumsuz etkilenen esnaf gruplarımızdan olan, kent içi toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüslerine 2020 yılında 45 milyon TL destek sağladık. Bundan sonra da süreç tamamlanana kadar kent içi toplu taşıma araçları için aylık 6 milyon TL nakdi destek vermeye devam edeceğiz. Bu şekilde BURULAŞ şirketimiz aracılığıyla bu esnaf grubumuza toplam 52.5 milyon TL katkıda bulunmuş olacağız" ifadelerini kullandı. 
ULAŞIM ZAMMINA 3 AY ERTELEME
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 1 Ocak´ta yapılması gereken ulaşım zammının da `Mart ayında tekrar değerlendirilmek üzere´ 3 ay ertelendiğini dile getirdi. Başkan Aktaş, alınan bu yeni kararın belediyeye maliyetinin 15 milyon TL olduğunu vurguladı.
KADIN KOOPERATİFLERİNE POZİTİF AYRIMCILIK
Büyükşehir Belediyesi´nin üçüncü esnaf destek paketinden kadın kooperatiflerine de yardım çıktı. Bursa´da faaliyet gösteren tüm kadın kooperatifleriyle irtibata geçtiklerini ve sosyal destek paketlerinde yer alan gıda-erzak malzemelerinden uygun olanlarını bu merkezlerden satın aldıklarını anlatan Başkan Aktaş, "Bu vesileyle kadın kooperatiflerimizin de süreci yine en az zararla atlatmalarına yardımcı oluyoruz" açıklamasında bulundu.
SALGININ BÜYÜKŞEHİR´E MALİYETİ 105 MİLYON TL
Başkan Alinur Aktaş, salgın boyunca halka ve işletme sahiplerine sağlanan katkılar konusunda şunları söyledi;  
"Açıklanan yeni destek paketimizle beraber vatandaşlarımıza ve esnaf gruplarımıza Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi döneminde yaklaşık olarak 105 milyon TL destek sağlamış oluyoruz. Her güçlüğü birlikte yenen millet olarak, bu zor günleri de birlikte geride bırakacağımıza olan inancımı tekrar belirtmek istiyorum. Bugün itibariyle başlattığımız sosyal destek paketimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Cansel ORUÇ
2020-12-16 15:16:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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