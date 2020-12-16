Bursa'da hamamda feci ölüm

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'Sizce kim bu bebek?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa’nın İznik ilçesinde Hamam’da yıkanan 55 yaşındaki adam kalp krizi sonucu öldü.

Olay 15.00 sıraları 2.Murat hamamında yaşandı. Samsun’dan geldiği öğrenilen Abdullah Şafak (55) yıkandığı esnada kalp krizi geçirip yere yığıldı. Hamam sahibi 112’ye haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile İznik Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Abdullah Şafak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.