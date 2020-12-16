Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, müjdeyi otobüste verdi

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, futbolcularının prim arzusunu kırmadı. Göztepe maçı sonrası takım otobüsünde yapılan görüşme kameralara yansırken, toplam 20 bin TL’lik prim müjdesini veren Başkan Kamat, futbolcularla birlikte tezahürat yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Bursaspor’un Göztepe’yi 54 yenerek elemesinin ardından dikkat çeken görüntüler yaşanmaya devam ediyor. Bursaspor Başkanı Erkan Kamat takım otobüsüne gelerek futbolcularla birlikte galibiyetin sevincini yaşarken, prim müjdesini de o anda vermesi çifte mutluluk yaşanmasına vesile oldu. Bursasporlu futbolu futbolcular, ‘Plaka, plaka, plaka’ tezahüratı yaparak 16 bin TL’lik prim talebini Başkan Erkan Kamat’a belirttiler. Başkan Kamat da, “Öncelikle mücadele ve akan göz yaşlarınıza kurban olurum. Adil abinizle (Cenkçiler) konuştum. Gereği neyse yapacağız. Samsunspor primini de 10 bine çıkardık. Bu maç için de bir 10 bin daha” ifadelerini kullandı.

Böylece toplam 20 bin TL prim kazanan Bursasporlu futbolcular, Başkan Erkan Kamat’ı da aralarına alarak omuz omuza tezahürat yaptılar. Bu görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

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