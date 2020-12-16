Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

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'Sizce kim bu bebek?'

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Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarm Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Bursa genelinde yapılan uyuşturucu operasyonları sonucu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 31 gram esrar, 21 gram kubar ve 20 gram selvia ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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