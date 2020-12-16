İnegöl Belediyespor - Solhan Spor: 3-0

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)SALON: İnegöl
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Bertuğ Öndeş, Caner Çiçekoğlu, Bahov, Mehmet Almaz, Nikola, Ahmet Can Büyükgöz (Caner Dengin, Umut Özdemir, Ahmet Arslan, Ahmet Emre Çetinkaya)
SOLHAN SPOR: Orçun Örgün, Pavel, Hakan Polat, Matheus, Jacopo, Koray Şahin (Burak Hazırol, Mert Nevzat Güneş, Yusuf Erdem, Serhat Uzun, Muzaffer Yönet)
SETLER: 25-22, 27-25, 25-21
SÜRE: 97 dakika (31, 36, 30)AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, 17´nci hafta erteleme maçında İnegöl Spor Salonu´nda ağırladığı Solhan Spor´u 3-0 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-12-16 17:10:42
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