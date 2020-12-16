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Mustafa Er: Türkiye'nin yüzü Bursaspor'a dönmüş durumda

DHA

Mustafa Er: Türkiye'nin yüzü Bursaspor'a dönmüş durumda


Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, takımın ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu belirterek, "Türkiye bu takımı konuşuyorsa bu oyuncu grubu sayesinde konuşuyor. Bu oyuncu grubunun isyan etmesi, birbiri için oynaması, beraber sevinip üzülmesi sayesinde, o duyguları ortaya çıkardılar" dedi. Er ayrıca, "En gencinden en tecrübelisine kadar her anlamda ileriye gitmek isteyen bir takım var zaten bu bizim bundan sonraki süreçte en büyük silahımız olacak" diye konuştu.
Ziraat Türkiye Kupası 5´inci Tur mücadelesinde, uzatmalara giden maçta Göztepe´yi deplasmanda 5-4 yenerek tarihi bir galibiyete imza atan Bursaspor, yeniden gözünü lige çevirdi.
Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayan Bursaspor´da, teknik direktör Mustafa Er açıklamalarda bulundu.
"ÇOK DEĞERLİ BİR NOKTAYA GELDİK"
Göztepe karşılaşmasını değerlendiren genç teknik adam, İzmir ekibinin zor yenilen ve kalesinde zor gol gören bir ekip olduğunu vurgulayarak, "Kazanmak için gittik. Böyle bir rakibe karşı deplasmanda 120 dakika oynayıp 5 gol atmak, iyi oynayarak birçok pozisyona girmek çok anlamlı ve değerli. Tüm takımı kutluyorum. Çok değerli bir noktaya geldik. Son haftalarda inanılmaz bir birliktelik var, sahiplenme var, takımdaşlık var. Her şeyi birlikte yapıyorlar, mutlular. En gencinden en tecrübelisine kadar her anlamda ileriye gitmek isteyen bir takım var zaten bu bizim bundan sonraki süreçte en büyük silahımız olacak. Oyun anlamında sürekli çalışıyoruz, ancak bu birliktelik, oyuncuların birbirine sarılması gelmek istediğimiz noktaydı. Buradaki en büyük nokta oyuncularımızın fedakarlığı" dedi.
"HER ZAMANKİNDEN ÇOK DAHA FAZLA ÇALIŞMAMIZ GEREKEN BİR SÜREÇ"
İstanbulspor maçı ve lige dair düşüncelerini paylaşan Mustafa Er, "İstanbulspor, ligin iyi takımlarından ve iyi futbol oynuyorlar. Senelerdir aynı takımda oynuyorlar, her sene küçük dokunuşları iyi yapıyorlar, bu sene de iyi oyuncuları kadrolarına kattılar. Pas oyunu oynayan, topa sahip olan bir takım. Çok zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Son maçlarımıza bakılarak her maçı kazanacağımız algısı oluşmasın, aslında bir anlamda her zamankinden çok daha mütevazi olmamız gereken, her zamankinden çok daha fazla çalışmamız gereken bir sürece girdik. Bu süreci iyi yönetmemiz gerekiyor. Oyuncularımızı mümkün olduğu kadar sahada tutup, dış etkenlerden uzak tutmamız gerekiyor" diye konuştu.
"TÜRKİYE'NİN YÜZÜ BURSASPOR'A DÖNMÜŞ DURUMDA"
İstanbulspor maçını kazanmaları halinde galibiyet serisinin devam edeceğini ve bu şekilde de ligin ilk yarısını iyi bir noktada bitirebileceklerini kaydeden genç teknik adam, "Oyuncularımın bunu başarabileceğini düşünüyorum, çünkü hak ediyorlar. Geldiğimizdeki süreci minimum hasarla atlatmak istiyorduk, ilk 3 maçta 2 mağlubiyeti evimizde aldık. Geçmişle yaşamıyoruz, geleceğe gidiyoruz. İlk geldiğimiz günden itibaren bu süreçte nelerin olabileceğini konuştuysak, hepsi gerçekleşti. `Bu şehrin tekrar yüzünü armaya dönmesi gerektiği´ sloganıyla hareket ettik. Buradaki en büyük unsur oyuncu grubumuz; onların saha içerisindeki eylemleri. Onlar çıtayı daha da yükselttiler, tüm Türkiye´nin yüzü Bursaspor´a dönmüş durumda. Çok değerli dediğim nokta, bu nokta. Türkiye bu takımı konuşuyorsa bu oyuncu grubu sayesinde konuşuyor. Bu oyuncu grubunun isyan etmesi, birbiri için oynaması, beraber sevinip üzülmesi, o duyguları ortaya çıkardılar. Bu süreci yönetemezsek sıkıntı çıkarabilir, sahada kalmamız lazım, gelişimimize devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"5-6 PUANIMIZ DAHA OLABİLİRDİ"
Türkiye´nin Bursaspor´u konuşmasının, yaptıkları işlerin de ne kadar etkili olduğunu gösterdiğine işaret eden Er, "17 resmi maç oynadık, Ümraniye maçı hariç 16 karşılaşmanın tümünde iyi oynayan takım vardı, kaybetse dahi her şeyini ortaya koyan bir takım vardı. Oynanan oyun, gelişen takım için mutluyum. Sadece üzüldüğüm konu oyuncularımız saha içerisinde mücadelelerinin hak ettiği karşılığını alamadılar. Minimum 5-6 puanımız daha olabilirdi, futbolda bunlar var. Bunları telafi edecek gücümüz var. Değerli bir noktadayız ama önümüzdeki 3 maç da çok önemli" şeklinde konuştu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-12-16 17:52:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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